Le monde est touché par une épidémie de coronavirus qui impacte notre quotidien : hôpitaux et services de santé, économie et croissance... Mais d'autres épidémies ont émaillé l'existence de l'homme à travers l'histoire. (Ré)écoutez nos contenus dédiés à cette crise sanitaire, de la peste à la course aux vaccins

Jean-Michel Blanquer : "Du point de vue de l’Éducation nationale, on est au stade 3"

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est l'invité de France Inter à 7h50. Il évoque concrètement toutes les mesures prises dans son domaine pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Coronavirus : "Théoriquement, les mesures prises devraient rendre la gestion des malades plus facile"

Léa Salamé et Ali Baddou recoivent Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à La Pitié-Salpêtrière et Marisol Touraine, Présidente d'UNITAID, ancienne ministre de la Santé, sont les invités du grand entretien.

Coronavirus : toutes vos questions sur l’épidémie

Le Président de la République fait une déclaration ce soir sur l'épidémie du coronavirus. Les visites dans les EHPAD sont suspendues depuis hier soir, des écoles sont fermées sur le territoire. Le stade 3 de l'épidémie est désormais "inexorable" selon le Premier ministre.

Des airbags pour amortir le choc

Dominique Seux sur les annonces économiques, d’Emmanuel Macron.

Jean-François Delfraissy : "La question essentielle, c'est le nombre de formes graves du coronavirus"

Le 2 mars, le gouvernement a saisi le Comité National d'Ethique pour lui demander son avis sur "les mesures contraignantes qui pourraient être prises dans la lutte contre le coronavirus". Un avis qui devra éclaircir "le lien entre impératif de santé publique et respect des droits humains fondamentaux."

Léa Salamé et Nicolas Demorand reçoivent Jean-François Delfraissy, Le président du Comité consultatif national d'éthique.

Les grandes épidémies

La peste, la grippe "espagnole" ou la typhoïde... Retour sur les grandes épidémies qui ont marqué l'histoire avec Jean Lebrun

Virus : la course aux vaccins

L'épidémie de coronavirus qui sévit en ce début 2020 a incité l'équipe de Pour Suite à se demander comment étaient fabriqués les vaccins. Et au fur et à mesure de l'enquête, il est apparu qu'ils représentent un nouvel Eldorado pour les labos pharmaceutiques. D'autant que les pandémies pourraient être de plus en plus fréquentes et nombreuses.

