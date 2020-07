C'est un chiffre examiné de près par les autorités. Le nombre des interventions de SOS médecins pour des suspicions de Covid est en hausse nette depuis quelques semaines. Alors qu'on en dénombrait une centaine par jour il y a un mois, SOS médecins en a comptabilisé 460 ce dimanche.

C'est un indicateur qui donne une idée de la circulation du Covid-19 en France. Les Français appellent de plus en plus SOS médecins pour des interventions liées à une suspicion de Covid-19. Selon le secrétaire général de SOS médecins, Serge Smadja, les chiffres qui remontent de son réseau sont d'autant plus importants qu'ils constituent des "indicateurs précoces" "car les gens nous appellent avant d'aller à l'hôpital, avant de faire un test".

Au moment d'entamer le déconfinement, le 11 mai, on comptabilisait 311 interventions de SOS médecins pour des suspicions de Covid en France par jour. Dans le mois qui suit, les chiffres sont alors régulièrement en baisse, jusqu'à atteindre 102 interventions le 18 juin. La circulation du virus semble alors au plus bas en France. Depuis cette date, la remontée est marquée et elle a même tendance à s'accélérer sur ces derniers jours. On comptabilisait 151 interventions le 24 juin, 192 le 30 juin, 243 le 7 juillet, selon les statistiques publiées. Selon le Monde, le nombre d'interventions pour suspicion Covid est monté à 360 vendredi. Et lundi, Serge Smadja, a indiqué sur France Inter qu'il y avait eu 460 interventions SOS médecins pour une suspicion de Covid la veille, dimanche.

"C'est la confirmation qu'il se passe quelque chose"

"Oui c'est un retour modéré comparé à la vague de mars-avril [au cours de laquelle on pouvait compter 2.000 interventions par jour], depuis dix jours il y a un nombre de cas qui remontent", tranche Serge Smadja. Alors que le R0 qui mesure la circulation du virus augmente dans plusieurs régions en France, cette remontée est "la confirmation qu'il se passe quelque chose", selon le secrétaire général de SOS médecins.

Les régions où on appelle le plus SOS médecins pour des suspicions de Covid sont la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine soit les endroits où les Français se déplacent pour passer leurs vacances.