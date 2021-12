Jean-Michel Blanquer a indiqué mardi matin que les élèves du premier degré allaient devoir réaliser plusieurs tests -- et pas seulement un-- pour pouvoir revenir en classe, après l'apparition d'un cas positif. Il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, précise son cabinet. Rien n'a été tranché. Retour sur un micmac.

Jean-Michel Blanquer au micro de France Inter. © Radio France / Capture d'écran

La rentrée scolaire aura bien lieu le 3 janvier prochain, a indiqué ce lundi soir le première ministre Jean Castex, mais le protocole sanitaire va être "revu". Le gouvernement planche sur une politique de tests différente dans le premier degré, qui permettrait de mieux détecter les cas positifs parmi les enfants, sans entraver la continuité pédagogique. Ce matin Jean-Michel Blanquer s'est un peu trop avancé sur ce protocole, dont les modalités ne seront fixées qu'à la fin de la semaine, en coordination avec les autorités scientifiques.

"Nous allons vers deux ou trois tests"

Invité ce matin sur France Inter, le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer a déclaré : "désormais quand il y a un cas positif de coronavirus dans une école primaire, les enfants ne reviennent à l'école qu'avec un test négatif. Aujourd'hui, on fait faire un test et, probablement, nous allons aller vers deux ou trois tests, à plusieurs jours d'intervalle".

Cet intervalle, nous sommes en train de le travailler, encore une fois en dialogue avec les autorités scientifiques, a-t-il souligné.

Ce n'est qu'une "hypothèse de travail"

Quelques heures plus tard, le cabinet du ministre a précisé à France Inter qu'il ne s'agissait là que d''"une hypothèse de travail" : "Ce n'est pas acté à ce stade".

Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, "l'enfant qui aura un premier test négatif pourra revenir à l'école" a ajouté le cabinet.

Jean-Michel Blanquer s'est trop avancé. Le gouvernement attend les conclusions du Conseil scientifique et de la Haute Autorité de Santé qui étudient la spécificité du variant Omicron, en observant ce qui se passe en Afrique du Sud et en Angleterre. "On manque de recul, cela prend du temps", explique le cabinet du ministre.

De nouvelles mesures seront sans doute prises dans les prochains jours sur les délais d'isolement et la stratégie globale face aux cas contacts, y compris à l'école. Jusqu’à présent, un deuxième test était encouragé pour les élèves du premier degré, 7 jours après, mais ce n’était pas obligatoire.

De plus en plus de capteurs de CO2

Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé qu'une circulaire sera adressée aux préfets et aux recteurs pour leur demander "d'amplifier" l'installation de capteurs de CO2 dans les établissements scolaires en lien avec les collectivités locales.

Je ne doute pas qu'on va aller vers l'équipement de tous.

Le ministre a rappelé qu'il s'agit d'une compétence des collectivités locales. Mais "nous avons débloqué déjà 20 millions d'euros en soutien des collectivités locales. Nous sommes en soutien des collectivités quand elles ont des difficultés pour les acheter. Et donc on a une croissance de ces achats", a-t-il indiqué. L'installation de capteurs permet de mesurer la concentration en CO2 et d’évaluer facilement le niveau de renouvellement de l’air.

Des remplaçants pour janvier ?

Le Conseil Scientifique a indiqué jeudi dernier qu'un tiers des enseignants pourraient manquer à l'appel d'ici la fin janvier, à cause du Covid. "Nous débloquons tous les moyens pour y faire face, en capacités de remplacement, de recrutement des vacataires et de contractuels, en mobilisation des jeunes retraités", a conclu Jean-Michel Blanquer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aucun passage en demi-jauge n'est prévu du côté des collèges et lycées.