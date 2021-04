Echappatoire, opportunité de formation, passerelle vers un changement de métier ? Le théâtre du Double Fond à Paris a constaté depuis un an un engouement pour les formations à la magie.

Le théâtre du Double Fond est le seul théâtre uniquement consacré à la magie en France © Radio France / Christine Siméone

L'équipe du café-théâtre du Double Fond, privée de représentation comme tous les professionnels du spectacle, a fait l’expérience étrange de voir le chiffre d’affaire de son activité de formation doubler depuis mars 2020. Ce n'est pas un miracle, ni un tour de passe-passe, c'est une façon de "se réinventer", et de répondre à un engouement.

Parce qu'ils ont du temps libre, ou pour répondre à une besoin d’évasion, de plus en plus de personnes demandent à participer aux stages proposés par l’équipe du théâtre.

"Si je pouvais, j'emprunterais la DeLorean DMC-12 de 'Retour vers le futur'"

"L'autre jour, en discutant à bâtons rompus, des gens m'ont demandé si d'un coup de baguette magique, je pouvais faire disparaitre Macron", raconte Patrick, technicien vidéo en formation actuellement. La remarque fait éclater de rire son voisin, Valentin, futur comédien et magicien. "Moi, si je pouvais, j'emprunterais la DeLorean DMC-12 de 'Retour vers le futur', je ferais un bond en arrière vers la période d'avant la pandémie, je souhaiterais la revivre, avec toute l'expérience de solidarité et de combativité que nous avons acquises durant cette crise, et avec plus d'emploi également" imagine-t-il.

Patrick a plus de 50 ans, une longue carrière dans la vidéo derrière lui, et aimerait faire de cette passion de la magie, une activité parallèle, pas forcément un nouveau métier à temps plein. D'autres comme lui, sont en formation pour quelques semaines alors qu'ils ont un emploi. Patrick se verrait bien "le week-end par exemple, avoir l'occasion d'être sur scène, et de faire quelques petits spectacles pour mêler musique et magie".

Si Patrick connait le Double Fond en tant que spectateur, Valentin lui, a déjà un peu de pratique : "Je faisais pas mal de mentalisme et d'hypnose aussi dans la rue, surtout à Paris, à Beaubourg, en face du Centre Georges-Pompidou". Il est dans un démarche de professionnel. À 22 ans, déjà comédien, il cherche à améliorer ses capacités d'artiste sur scène. C'est son meilleur ami qui l'a poussé vers la magie, et désormais "la magie est aussi ma meilleure amie", confie-t-il.

Le magicien Philippe de Pertuis en cours au théâtre du Double Fond / Christine Siméone

Un diplôme reconnu

C’est à partir de cet élan que l'équipe du Double Fond a fait des démarches auprès du ministère du Travail en France afin que soit reconnue la validité d’un diplôme de Magicien niveau Bac 2. Ce cursus professionnalisant peut bénéficier de financements publics, au même titre que d’autres métiers artistiques, comme la danse, le cirque, la musique ou le cinéma. Les passionnés de magie peuvent désormais bénéficier d’une formation 100% financée par l’Etat, par le biais notamment du CPF.

Ce sont des amateurs qui viennent faire valider leurs connaissances, mais pas seulement. "Au-delà de ceux qui souhaitent vraiment en faire un métier artistique, avec toutes les compétences que ça peut requérir, on a tous les profils", explique Philippe de Pertuis, illusionniste et mentaliste. "Nous avons une augmentation des inscriptions pour nos stages de 50% environ", confirme-t-il.

Pour le théâtre du Double Fond, l'accroissement de l'offre de formation et le lancement d'une plateforme de formation en ligne, compensent un peu le manque d'activité purement artistique. "On n'aurait pas eu le temps de lancer tout ça en période normale".

Une plateforme de formation en ligne

Le Double Fond a monté un site pour donner accès à des centaines de tutos en ligne, destinés aux simples curieux, pour moins de 10 euros par mois, ou, pour un peu plus cher, aux plus mordus de l'illusion. Double Fond TV a plus de 360 vidéos publiées correspondant à des centaines d’heures de magie pour divers tours, allant des jeux de cartes aux numéros de mentaliste. On y retrouve quelques grands noms de la discipline, comme Gaëtan Bloom, Henry Evans, Chad Long, Howard Hamburg, Michael Weber, Paul Gertner, Dominique Duvivier, Laurent Beretta, Alexandra Duvivier ou Éric Antoine.

"Rien ne remplace les cours en présentiel quand on parle de savoir-faire artistique et de spectacle vivant. Mais en suivant les vidéos en ligne, on apprend des tours qui vont marcher très vite, qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'entraînement parce qu'on a besoin de voir déjà l'effet que ça nous fait", raconte Philippe de Pertuis.

Il est certain que la période a été particulièrement propice à la recherche de moments d'évasion pour des personnes comme Patrick qui voulait "changer un peu d'univers", ou bien l'occasion d'une "remise en confiance", comme l'explique Philippe de Pertuis. Car la magie, c'est aussi l'occasion d'apprendre à recréer du contact.