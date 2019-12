Les enfants français de Daech.

DAECH LES ENFANTS DU SOUPCON © Cinétévé – 2019

Sophie Parmentier, journaliste à France Inter, a réussi à entrer dans la prison des femmes de Bagdad, fin janvier 2019. Elle a pu longuement y rencontrer Mélina Boughedir, l'une des Françaises condamnées à 20 ans de prison pour avoir rejoint Daech. Ce reportage a remporté le 2e prix Bayeux dans la catégorie radio, le 12 octobre2019.

Aujourd’hui, Sophie Parmentier et Hélène Lam Trong proposent ce documentaire Daech, les enfants du soupçon diffusé sur France 5 dans Le monde en face, un magazine présenté par Marina Carrère d’Encausse, mardi 21 janvier 2020.

Ils ont souvent moins de cinq ans, mais un procureur les a qualifiés de “bombes à retardement”. Depuis, ils font si peur à l’opinion publique que le gouvernement préfère ne pas tous les rapatrier, malgré les conditions désastreuses dans lesquelles ils grandissent, sur les ruines d’un califat terroriste où leurs parents les avaient emmenés.

Ce film raconte sur une année l’histoire des enfants français de Daech. Et la manière dont la France les traite, au cas par cas. Trois cents d’entre eux restent retenus dans des camps de Syrie ou des prisons d’Irak. Une centaine d’autres ont déjà été rapatriés en France, depuis 2016. Sophie Parmentier et Hélène Lam Trong ont suivi leurs destins croisés, pendant plus d’un an.

DAECH LES ENFANTS DU SOUPCON / Cinétévé – 2019

Nous découvrons la djihadiste française Mélina Boughedir, dans une prison de Bagdad, après sa condamnation à une peine de 20 ans d’emprisonnement en juin 2018 : elle ne veut pas se séparer de sa fille de deux ans.

Lorsque nous les rencontrons, Hakim et Hicham, 3 et 6 ans, ont passé la moitié de leur vie sous l’Etat islamique. Ils sont placés dans des familles d’accueil françaises. Leur mère, Gladys, poursuivie pour terrorisme, espère récupérer leur garde.

Lydie et Patrice Maninchedda sont des grands-parents désemparés depuis le départ à Raqqa en 2014 de leur fille unique, qui a donné naissance à quatre enfants sous Daech.

Quant à Suzanne et Marc, ils se battent pour faire rapatrier leurs quatre petits-enfants, retenus avec leur mère dans le camp de Roj en Syrie, alors que leur père a été condamné à mort en Irak.

Ce documentaire est éclairé par les témoignages inédits de juges, d’éducateurs et de psychologues qui prennent en charge ces enfants de djihadistes qui effraient tant l’opinion publique

DAECH LES ENFANTS DU SOUPCON / Cinétévé – 2019

Un documentaire coréalisé par Sophie Parmentier et Hélène Lam Trong. Produit par Cinétévé avec la participation de France Télévisions

►►► ALLER PLUS LOIN

Un reportage de Sophie Parmentier dans le Zoom de la rédaction de France Inter :