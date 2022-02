Craignant pour la sûreté de leurs passagers, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de ne plus survoler l'Ukraine, tandis que la menace d'une invasion russe se fait plus pressante. Un mauvais souvenir occupe les esprits des acteurs de l'aérien : le crash du vol MH17 abattu par un missile dans l'est du pays en 2014.

Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, ont annulé des vols au départ ou à destination de l'aéroport de Kiev, capitale de l'Ukraine. © AFP / Nicolas Economou / NurPhoto

Le spectre d'une offensive russe en Ukraine grandit avec la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes prorusses dans l'est et les incertitudes sur la présence de troupes russes sur place. Le ciel ukrainien, lui, est clairsemé, alors qu'habituellement, le trafic est plutôt dense. On y enregistre 350 vols chaque jours dont 150 longs courriers.

Ce mardi, comme nous avons pu le constater sur le site FlightRadar qui permet de suivre le trafic aérien en temps réel, les avions de ligne se comptaient sur les doigts d'une main dans l'ensemble de l'espace ukrainien, mardi. C'est ce que montre cette capture d'écran réalisée au milieu de l'après-midi.

Le ciel ukrainien très clairsemé sur le site FlightRadar. / Capture d'écran

À l'est, aucun vol commercial. À partir de 13 heures, on y voit seulement apparaître un appareil non identifié qui fait des aller-retours le long de la frontière du Donbass. Un étrange manège de plusieurs heures qui a intrigué d'internautes qui gardent un œil attentif sur le trafic aérien dans la zone. "Des infos sur ce petit gars ?", interroge l'un d'eux sur Twitter. Un autre utilisateur lui répond qu'il s'agirait d'un drone de surveillance conçu pour l'US Air Force.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des compagnies aériennes renoncent au ciel ukrainien

Alors pourquoi si peu de trafic aérien au dessus de l'Ukraine ? Tout d'abord parce que de nombreuses compagnies aériennes ont pris la décision de ne plus assurer de liaisons avec les aéroports ukrainiens, voire de cesser de survoler le pays. Sur le site de l'aéroport de Kiev, on trouve encore mentionnées la compagnie à bas prix irlandaise Ryanair ou Turkish Airlines par exemple. La compagnie turque apparaît également sur le site de l'aéroport international de de Zaporijia, plus à l'est, fréquenté principalement par des compagnies ukrainiennes.

Certaines compagnies renoncent au ciel ukrainien sous pression des assureurs qui ont cessé de couvrir leurs avions dans l’espace aérien ukrainien en raison d’une menace accrue d’invasion militaire russe. Ainsi, la compagnie ukrainienne SkyUp, comme tous les transporteurs aériens ukrainiens, a été priée par les compagnies d'assurances de stationner ses appareils à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Selon SkyUp, c'est pour cette raison qu'un de ses vols Madère-Kiev a été contraint d'atterrir à Chinisau, en Moldavie.

La plupart des compagnies européennes font néanmoins le choix de déserter cet espace aérien délibérément. Après KLM qui a mis fin à sa desserte samedi dernier, le groupe Lufthansa qui a suspendu des liaisons sur Kiev et Odessa lundi, Air France a annulé les vols AF1752 et AF1753 à destination et en provenance de Kiev, ce mardi. La situation sera réévaluée pour le deuxième vol hebdomadaire à destination de l'Ukraine prévu dimanche. Ses longs courriers ne survolaient déjà plus l'est de l'Ukraine depuis 2014, sur recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) et surtout de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC).

Le souvenir du crash de vol MH17

Les consignes de la DGAC adressées aux compagnies françaises sont résumées dans une circulaire du Service de l'information aéronautique sur le survol des zones de conflits régulièrement actualisée. La dernière, publiée le 25 novembre 2021, n'a pas fait l'objet de modifications depuis l'intensification des tensions dans la région. Bien que le risque n'est "pas pris à la légère, nous avons des experts qui font de l'analyse de risque en ce moment même. On suit la situation d'heure en heure pour établir des recommandations et obligations", assure la DGAC, interrogée par France Inter. Dans ce document, il est demandé aux commandants de bord de ne pas pénétrer dans deux espaces aériens dans la région, l'un qui couvre l'est de l'Ukraine, l'autre qui englobe le sud-est du pays et le nord de la mer Noire, incluant la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par la Russie.

C'est à partir de cette même année que les conditions de survol de l'Ukraine s'étaient durcies, à la suite du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, qui devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur, percuté par un missile dans la région du Donbass, zone de conflit armé avec les séparatistes prorusses. Une équipe internationale d'enquêteurs affirme que l'appareil a été abattu par un missile acheminé d'une base militaire russe. Moscou a toujours nié toute implication.

La procédure judiciaire pour déterminer les responsables est toujours en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le souvenir de ce crash, qui a provoqué la mort des 298 passagers à bord, hante le transport aérien, surtout en ce moment. La Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) et l'European cockpit association (ECA) qui représente les pilotes européens se sont dites "très préoccupées par la situation de tensions accrues en Europe de l'Est" qui "semble comparable à celle de l'été 2014, qui a conduit à l'accident tragique du vol MH17". Elles mettent en garde contre un "faux sentiment de sécurité".