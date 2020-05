Info France Inter - Les arbitrages ont été pris jeudi matin en conseil de défense : la règle des 100 kms est levée et le rouge va disparaître de la carte. L’île-de-France passe en orange, les terrasses de cafés et restaurants pourront rouvrir dès mardi.

Selon nos informations, il n'y a plus aucun département en rouge en France © AFP / Hans Lucas

Le Premier ministre Edouard Philippe va annoncer jeudi que la règle des 100 km au-delà desquels il est interdit de circuler sans dérogation va être levée. Par ailleurs, il n'y a plus de département ou de région en rouge sur la carte de France du déconfinement.

Ces arbitrages ont été pris en conseil de défense jeudi matin, selon nos informations. Sauf énorme revirement de dernière minute, c'est ce que va annoncer le Premier ministre à partir de 17H00.

Le gouvernement s'apprête à lancer l'acte 2 du déconfinement en assouplissant largement les restrictions sur les déplacements, les cafés et restaurants et les parcs à partir du 2 juin grâce au ralentissement de l'épidémie.

Toutes les régions de France vont passer en vert sauf l'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane qui passeront en orange. Cela va permettre de mettre en place des dérogations.

Nouveauté pour l’Île de France et ses 12 millions d'habitants: les bars et restaurants vont rouvrir, mais seulement en terrasse. Au moins jusqu'au 22 juin, date fixée pour la revoyure avant la phase 3 du déconfinement. Les parcs et jardins franciliens vont être rouverts au public dès la semaine prochaine.