À Paris, une centaine de professeurs des prestigieux lycées Louis-Le-Grand et Henri-IV jugent "choquante" la nouvelle procédure visant à accueillir plus de boursiers. Ils signent une tribune dans le journal Le Figaro, mercredi 9 février, pour s'opposer à la fin du recrutement des élèves sur dossier.

L'entrée du lycée Louis-Le-Grand, à Paris © Radio France / Rémi Brancato

La nouvelle méthode de recrutement des élèves de Louis-Le-Grand et Henri-IV "est choquante", selon une centaine de professeurs de ces lycées parisiens. Ils signent une tribune dans Le Figaro, ce mercredi 9 février, pour dénoncer la fin de la sélection sur dossier des candidats dès la rentrée prochaine.

Les lycées publics Louis-Le-Grand et Henri-IV entrent dans le système d'Affelnet, le dispositif d'affectation des lycées. Avant la réforme de ce dispositif, en 2021, ces prestigieux établissements du 5e arrondissement de Paris bénéficiaient d'une exception. L'objectif est d'encourager la mixité sociale, en obligeant ces lycées à respecter un quota de boursiers.

Dans la tribune publiée ce mercredi, les professeurs de Louis-Le-Grand et Henri-IV assurent avoir conscience "de la nécessité de promouvoir le recrutement d’élèves boursiers et d’accueillir tous les élèves, et d’abord ceux pour qui l’école est la seule chance de réussite. Les commissions de recrutement n’ont d’ailleurs pas attendu les injonctions actuelles pour s’en préoccuper et, depuis plusieurs années, des initiatives nombreuses ont été prises dans ce sens." Selon les signataires, "les aptitudes sont uniformément réparties". Ils se targuent aussi d'accueillir des élèves de 200 collèges de toute la France.

Ras-le-bol des stéréotypes

Les professeurs témoignent aussi de leur exaspération d'être perçus comme "des individus « hors sol », insoucieux de tout ce qui se passe en dehors du 5e arrondissement de Paris et uniquement désireux de se mettre au service de la reproduction des catégories les plus privilégiées". Les signataires se plaignent également du traitement reçu par leurs élèves : "Il est encore plus déplaisant de voir nos élèves traités d’héritiers sans mérite, eux qui, en travaillant peut-être plus que d’autres au collège dans le but d’intégrer nos établissements, ont simplement cru à la promesse de l’école."

La nouvelle procédure de recrutement tend donc à minimiser sinon à neutraliser le critère scolaire

Le nouveau mode de recrutement est basé sur trois critères : la domiciliation des candidats, leurs bulletins scolaires et leurs critères sociaux. Ce changement est "contestable" aux yeux des signataires. "Les notes de l’élève sont modifiées, de façon à introduire une « note simplifiée ». Par exemple, un élève ayant entre 15 et 20 aura une note simplifiée égale à 16 (on ne peut donc remarquer des qualités exceptionnelles). Les notes de tous les élèves parisiens subissent ensuite une nouvelle modification : elles sont « calibrées » de manière à obtenir une moyenne de 10 et un écart-type de 1. Cet écart-type est particulièrement faible et réduit considérablement l’avantage fourni par de très bons résultats. La procédure tend donc à minimiser sinon à neutraliser le critère scolaire."

Encourager l'excellence

Avec la fin du recrutement des lycéens sur dossier, le rectorat souhaite encourager la mixité sociale mais aussi "lisser le niveau" des élèves, selon les professeurs. Ils s'interrogent : "Le « lissage » attendu du niveau des lycées publics est-il un objectif prioritaire à l’heure où toutes les enquêtes internationales ont montré le décrochage des élèves français dans toutes les disciplines considérées ? La maîtrise scientifique requise pour la réindustrialisation du pays, la recherche nécessaire à la lutte contre le changement climatique ou la découverte de vaccins ne demandent-elles pas que l’école offre aux élèves la possibilité de se hisser à leur meilleur plutôt que de chercher à « lisser » un niveau déjà insuffisant ?"