L'Établissement français du sang appelle régulièrement les Français aux dons. Cette fois, c'est même un cri d'alarme qu'il lance. Il manque en réserve 30.000 poches de sang pour atteindre le seuil correct des 100.000 poches en France.

Ils sont peu nombreux à se présenter au centre de don du sang Crozatier à Paris dans le XIIe arrondissement © Radio France / Mathilde Dehimi

Stéphane Noël, directeur de l'Établissement français du sang d'Île-de-France pointe du doigt une courbe sur sa feuille : le nombre de dons depuis novembre, en baisse régulière mois après mois. "La situation est aujourd'hui critique et nous devons impérativement réussir collectivement à redresser cette situation. J'en appelle vraiment aux donneurs aujourd'hui, pour nous aider à remplir ce défi."

Les conséquences se font déjà sentir sur les patients. "Les quantités de produits sanguins disponibles dans chacun de nos sites sont faibles et insuffisantes pour couvrir l'entièreté des besoins", explique Stéphane Noël. "Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en Île-de-France, nous sommes amenés, pour certaines interventions non urgentes, à réduire un peu les quantités de produits sanguins que nous délivrons pour certains patients. Nous sommes contraints de travailler avec certains services hospitaliers pour espacer les épisodes transfusionnels de patients qui le permettent. Mais cette situation n'est pas normale et nous devons impérativement réussir à y mettre un terme le plus rapidement possible."

Un manque de 30.000 poches

Depuis sa création il y a vingt ans, jamais l'EFS n'avait connu pareille situation. Il y a actuellement 70.000 stocks en réserve alors qu'il en faudrait 100.000. Pendant le confinement, il y a eu une vague de dons, un rattrapage pour les donneurs habituels, de la solidarité et aussi parce que cela permettait de mettre le nez dehors. Depuis, la crise Covid a tout déstructuré, raconte le directeur de l'EFS d'Île-de-France. Les collectes mobiles ont chuté de 30% en région parisienne.

"L'organisation des collectes dans des lieux où nous allions habituellement n'a plus été possible. Des salles municipales ont été réquisitionnées pour la vaccination, les tests. La collecte en entreprise a été rendue très difficile par le télétravail. La collecte devant les universités ou grandes écoles a aussi été rendue très difficile avec les cours en distanciel", souligne Stéphane Noël.

Par ailleurs, "la crise Covid a eu des impacts sur les donneurs. Certains sont tombés malades, d'autres, et notamment avec la vague Omicron, ont dû prendre en charge leurs enfants, ont réalisé des tests qui n'étaient pas prévu. Tout cela a généré de l'absentéisme sur nos collectes." De plus, les personnels aussi ont été touchés par ces situations.

Des mails et sms pour alerter sur l'urgence

Pour mobiliser, l'EFS alerte par mail ou par téléphone sur le manque de dons. Mais dans le centre de don du sang le plus important de Paris, rue Crozatier, dans le XIIe arrondissement, il n'y a pas foule. Marie, 33 ans, est l'une des rares à avoir répondu à l'urgence. Elle donne régulièrement, "une fois par an environ". "C'est un acte civique de le faire et puis peut-être qu'un jour, c'est nous qui aurons besoin de recevoir un don."

Marie a entraîné son ami Michael, 35 ans, qui vient pour la première fois : "Je n'ai jamais donné parce que je déteste les piqûres. Marie m'a dit 'allez, c'est quelque chose d'important. Dis-toi qu'un jour, si t'es de l'autre côté, tu seras bien content que quelqu'un ait donné son sang pour te sauver la vie'. Ce qui m'a rassuré aussi, c'est qu'elle m'a expliqué comment ça se passait. Elle m'a dit : tu t'allonges, on t'explique tout, tu es dans de bonnes conditions et ça ne dure pas longtemps." De quoi le convaincre de donner entre 420 et 480 ml de sang et une heure de son temps, pour sauver des vies.