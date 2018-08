Entretien avec le Colonel Jean-François Morel, chargé de mission à la Direction des Opérations et de l’emploi (au sein de la Direction générale de la Gendarmerie Nationale). Sa mission, entre autres, c'est de surveiller les drones.

Les drones de l'armée française seront bientôt armés © Radio France / Nathalie Hernandez

Une enquête a été ouverte après le survol de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) par deux drones samedi dernier. Ce sont des surveillants de la prison qui ont repéré les drones et qui ont donné l'alerte. Les policiers qui sont intervenus ont perdu de vue les appareils.

Il y a eu récemment d'autres cas de survol de sites sensibles, comme la résidence du Président de la République à Brégançon, la prison de Réau ou la centrale nucléaire de Bugey par exemple, et même l'Elysée en 2017.

Entretien avec le Colonel Jean-François Morel, par Sophie Parmentier ?

Ces survols sont-ils nombreux ?

Ces survols existent depuis 2014, où des drones avaient survolé des centrales nucléaires. Il y a eu 370 enquêtes depuis 2014 meées par la Gendarmerie des transports aériens.

Sur 7 mois en 2018, 135 infractions ont été constatées dont 35 survols de zones interdites auxquels s’ajoutent les survols de la prison de Fresnes. Et le 5 aout, nous avons mis en place des contre mesures après le survol de Brégançon.

Y a-t-il des menaces d’attentats ?

Il faut rassurer tout le monde, l’essentiel est de l’usage déraisonné de drones par méconnaissance de la réglementation. On a un gros travail d’éducation à faire.

Ce ne sont pas les drones qui sont menaçants mais leurs utilisateurs.

Peut on mettre des explosifs sur un drone ?

IL n'y a pas de secret, les rapports officiels confirment que al-qaida à utilisé les drones en 2013 et Daech en 2014. Il y a des possibilités que ces organisation utilisent les drones, elles en ont la pratique, pour lancer des objets. Mais ce serait mentir que de dire que la menace est hautement probable. Toutefois nous devons la prendre en compte.

On sait par ailleurs qu'il existe des processus de largages d'engrais chimiques pour les terres agricoles. Donc on pourrait aussi faire des largages à d'autres fins.

Comment lutter ?

Il y a plusieurs moyens. Il faut d'abord informer, et prévenir. Il faut par ailleurs faire des investigations pour condamner les usages malveillants. Enfin, nous devons faire un travail d’analyse de risques pour protéger des sites ou des événements majeurs. Désormais des évènements comme le festival d’Avignon, la braderie de Lille, de multiples acteurs essaient de se prémunir contre cette menace.

En 2024 avec les Jeux Olympiques, nous déploierons des dispsotifs anti drones et leur utilisation malveillantes.

La France déploie une nouvelle réglementation. Au-delà de 800 g il faudra émettre un signal électronique, pour distinguer les drones coopératifs, qui se signalent, et ceux qui ne le sont pas.

Peut-on prendre le contrôle d’un drone ?

Les experts européens échangent sur les cas d’usages de détection et de neutralisation. Plusieurs méthodes :

Neutrailisation physique, avec des tir avec des armes de chasse

Neutralisation électronique par brouillage

Du laser et de l’induction, ou bien des ondes micro

On teste aussi dans l’armée de l’air des rapaces pour neutraliser les drones

La gendarmerie française a fait le choix des ondes électro, et donc du brouillage.

L’idée est de protéger les sites et les opérations ; A Notre-Dame-des-Landes par exemples, les zadistes ont utilisé des drones pour repérer les mouvements des forces de l'ordre, et nous les avons neutraliser par brouillage.

Les survols de prison peuvent permettre d'amener des téléphones, de la drogue ou des armes, nous nous préparons à de multiples scenarii. Les technologies évoluent très rapidement et sont très accessibles.

400 000 drones de loisirs ont été vendus en France l’an dernier.

Les dispositifs anti-drones © Radio France

Qu’est-ce qu’on risque ?

Toutes les zones urbaines et les abords des aéroports sont interdits… sans autorisation spécifique, professionnelle ou déclarée.

Le survol d’une zone interdite par maladresse ou négligence , plus de 2 cas sur 3, entraine jusqu'à 6 mois de prison et 15 000 euros d’amende. Les zones interdites sont déclarés dans les documents de l’aviation civile.

Le maintien et l’engagemnet volontaire au-dessus d’une zone interdite est passible d'un an de prison et 45 000 euros.

La conduite non conforme régles de sécurité, passible d'un an et 75 000 euros.

La gendarmerie peut procéder à la saisie des appareils.

Il y a eu 47 saisies sur les 12 derniers mois, et elle réutilise 27 de ces appareils.

Quelle est l'autonomie des drones ?

Les engins les plus rapides vont à 80km/h. Plus on met de la charge moins ils volent vite. Ils sont soumis aux perturbations radio, sauf process très sophistiqué.

Dans le cadre du survol de Brégançon cet été, il s'agit peut-être d'un paparazzi. Une enquête est en cours. Il est possible que le drone soit tombé en mer. Il devait être à cours de batterie ; un drone ça ne vole pas très longtemps, entre 15 et 20 minutes. Ça ne peut pas faire plus de 2, 3 ou 4 km.

Ce sont souvent des provocations. A Dresde contre Merkel le Parti pirate avait posé un drone. mais ça ne serait pas possible aujourd’hui.

Il y a eu un survol de l’Elysée en 2017, donc on essaye de protéger au maximum ces palais nationaux.