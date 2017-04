Soirée spéciale, de 18h à minuit, pour vivre en direct les résultats de ce scrutin si atypique et matinale exceptionnelle, le lendemain, en public, de 7h à 10h

Studio France Inter © Radio France

A l’occasion du 1er tour de l’élection présidentielle dimanche 23 avril, France Inter propose une soirée spéciale, de 18h à minuit, pour vivre en direct les résultats de ce scrutin si atypique et une matinale exceptionnelle en public, de 7h à 10h.

Dimanche 23 avril

►►► 18h/00h - Soirée électorale présentée par Nicolas Demorand

Commentaires, décryptages et analyses avec Frédéric Métézeau du service politique de France Inter, Arnaud Leparmentier du journal Le Monde,Amandine Lama d’Ipsos, et les politologues Céline Braconnier et Dominique Reynié.

Tout au long de la soirée : tour des différents QG de campagne, réactions de personnalités politiques, interventions des journalistes de Radio France en régions… Et aussi à l’étranger avec les envoyés spéciaux de France Inter à Berlin, Moscou, Rome, Londres et Bruxelles.

Et des invités : François de Rugy, Marisol Touraine, Eric Woerth, Alexis Corbière, François Bayrou, Bruno Gollnisch, Stéphane Le Foll, Nicolas Bay, Jean-Christophe Lagarde, Eric Coquerel, Yannick Jadot, Jean-Marie Le Guen, Aurélie Filipetti, Gérard Collomb

Lundi 24 avril

►►► 7h/10h - Le 7/9 de Patrick Cohen - Matinale spéciale, en public depuis le hall Seine de la Maison de la radio.

Au lendemain du scrutin, les auditeurs sont conviés à venir assister à une matinale exceptionnelle de 7h à 10h avec toute l’équipe de Patrick Cohen, Jérôme Fenoglio du journal Le Monde, Augustin Trapenard et Sonia Devillers, en présence de nombreux invités, éditorialistes, politiques et spécialistes.

A 9h15 - Alain Mabanckou sera l’invité de Boomerang

►►► 13h/14h - Edition spéciale d’Alain Passerel et Laetitia Gayet avec les envoyés spéciaux de France Inter à Bruxelles, Londres et Washington, les journalistes en province, des invités politiques et des personnalités de la société civile.

►►► 18h/20h - Téléphone spécial de Nicolas Demorand : Décryptage du premier tour avec Gaël Sliman, président d’Odoxa, Lénaïg Bredoux, journaliste politique à Médiapart, Rémi Lefebvre, professeur de Sciences Politiques à l’Université de Lille 2, chercheur au CERAPS, Philippe Aghion, professeur au Collège de France, conseiller économique d’Emmanuel Macron et Nonna Mayer, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l’extrême droite.

Election présidentielle 2017 à suivre sur France Inter, franceinter.fr et twitter @franceinter

Avec IPSOS-SOPRA STERIA en partenariat avec FRANCE 2/ LE POINT/ LE MONDE/ RFI/ FRANCE 24/ LES CHAINES PARLEMENTAIRES