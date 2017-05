Soirée spéciale, de 18h à minuit dimanche 7 mai, pour vivre en direct les résultats de ce scrutin si atypique, et matinale exceptionnelle, le lendemain, de 7h à 10h en public.

Bureau de vote © Getty

A l’occasion du second tour de l’élection présidentielle, France Inter propose une soirée spéciale, de 18h à minuit, pour vivre en direct les résultats de ce scrutin et une matinale exceptionnelle en public, de 7h à 10h.

Dimanche 7 mai

► 18h - Les grands dossiers économiques et diplomatiques qui attendent le nouveau Président de la République

Avec Bruce de Galzain, chef du service économie et social de France Inter, Luc Lemonnier, chef du service étranger de France Inter, Arnaud Leparmentier, journaliste éditorialiste au Monde et Daniel Cohen, économiste et directeur du département Economie de l’Ecole normale supérieure.

► 19h20 - Soirée électorale présentée par Nicolas Demorand

Avec Frédéric Métézeau, chef du service politique de France Inter, Bruce de Galzain, chef du service économie et social de France Inter, Florence Paracuellos de France Inter, Arnaud Leparmentier du journal Le Monde, Amandine Lama d’Ipsos, et les politologues Jean-Yves Camus, Jean-Yves Dormagen et Dominique Reynié.

Tour des différents QG de campagne, réactions de personnalités politiques, interventions des journalistes de Radio France en régions…

Aussi à l’étranger avec les envoyés spéciaux de France Inter à Berlin, Moscou, Rome, Washington, Londres et Bruxelles

Et de nombreux invités politiques à partir de 20h15

Tour des éditorialistes de la presse nationale et régionale : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Ouest-France, Le Midi Libre, La Voix du Nord et Les Dernières Nouvelles d’Alsace

Lundi 8 mai

► 7h-10h - Matinale spéciale, avec Patrick Cohen, en public et en direct de la Maison de la radio

Au lendemain du scrutin, les auditeurs sont conviés à venir assister à une matinale exceptionnelle de 7h à 10h avec toute l’équipe de Patrick Cohen, Jérôme Fenoglio du journal Le Monde et Guillaume Daret de France 2.

Analyses, commentaires avec les journalistes de France Inter, les chroniqueurs, des invités politiques, intellectuels, média avec Sonia Devillers et culture avec Augustin Trapenard.

► 12h-14h - Édition spéciale, avec Alain Passerel et Laetitia Gayet

Résultats, réactions en France et dans le monde avec les envoyés spéciaux de France Inter à Bruxelles, Londres et Washington, en province, des invités politiques et des personnalités de la société civile.

► 18h-20h - Le téléphone sonne spécial de Nicolas Demorand

Analyses au lendemain du second tour Election présidentielle 2017 à suivre sur France Inter, franceinter.fr et twitter @franceinter

Avec Ipsos Sopra-Steria, en partenariat avec France 2 / Le Point / Le Monde / RFI / France 24 / Les chaînes parlmentaires