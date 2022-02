Face à l'augmentation du nombre d'agressions et menaces dont sont victimes les élus, la gendarmerie de Corse a lancé, il y a un an, une formation pour aider ces élus locaux à se protéger lors de situations tendues. Reportage à Sarrola-Carcopino.

Les gendarmes corses proposent aux élus locaux une formation pour apprendre à réagir en cas de menaces, insultes, agressions. Une session est organisée à l'AFPA de Sarrola-Carcopino près d'Ajaccio. © Radio France / Hajera Mohammad

Une dizaine d'élus --maires, adjoints, conseiller municipaux-- participent à cette session de formation organisée dans les locaux de l'AFPA de Sarrola-Carcopino, tout près d'Ajaccio. Ils écoutent attentivement le groupe de gendarmes qui mène la séance, un groupe formé à la négociation par le GIGN.

"Apporter des clés aux élus" pour se protéger

Comment déclencher la désescalade face à un ou à plusieurs individus menaçants ? Comment réagir quand les insultes fusent et comment se protéger lorsque son intégrité physique est menacée ? Cette formation est censée apporter "des clés" aux élus, explique le lieutenant-colonel Véronique Angelotti. "On leur propose un ensemble de situations gestuelles, physiques, verbales qui doivent permettre de faire redescendre la pression".

Aujourd'hui, n'importe quelle situation peut être prétexte à faire monter le ton, aussi bien "les dépôts d'ordures sauvages, les différents entre voisins ou les permis de construire accordés ou non". La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. "Pour tout le monde, le ras-le-bol était fort, il y a eu des gens qui ont eu tendance à se lâcher... avec des menaces, des noms d'oiseaux", confirme Gérard Figari, conseiller municipal à Sarrola-Carcopino.

27 élus corses ont déposé plainte en 2021

Cette formation est à la fois théorique et pratique avec des jeux de rôles, comme cette séquence lors de laquelle les gendarmes jouent des parents très énervés. Ils viennent demander des comptes au maire de leur commune, après avoir appris la fermeture de la cantine scolaire le midi. Une situation vécue récemment par Marie-Paule Cruciani, adjointe à la mairie de Cuttoli-Cortichiatto. "C'était pendant le Covid, on avait plus assez de personnels pour assurer la cantine alors on a été obligé de fermer. Certains parents étaient très énervés."

Au-delà des techniques de négociation données à chacun, le lieutenant-colonel Véronique Angelotti souhaite aussi que ces élus se rappellent "la limite du tolérable". "Un administré peut ne pas être content. En revanche, il y a des limites à ne pas franchir et ce sont des limites pénales".

En 2021, 27 élus corses ont porté plainte pour agressions ou menaces, un chiffre qui a doublé depuis 2019. 30% de ces plaintes font l'objet de poursuites pénales.

Des violences contre les élus en nette augmentation en France

Les violences contre les élus sont en nette augmentation, ces dernières années, sur tout le territoire national, et encore plus depuis le début de la crise sanitaire. D'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, plus de 300 plaintes pour "menace de mort" ont été déposées depuis juillet 2021, période à laquelle est entré en vigueur le pass sanitaire. Plus de 1.186 élus ont été pris pour cibles en 2021, soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente.