Des pluies diluviennes et des inondations touchent plusieurs pays du nord de l'Europe. L'Allemagne est le plus durement touchée avec au moins 42 morts à la mi-journée, principalement dans l'ouest du pays. La Belgique, elle, a décidé d'évacuer la ville de Liège aux abords de la Meuse.

En Allemagne, plusieurs maisons ont été détruites par le courant des crues. © AFP / Bernd LAUTER

Plusieurs pays d'Europe font face à d'importantes intempéries en cette mi-juillet. L'Allemagne est frappé de plein fouet : à la mi-journée, jeudi, 42 morts étaient à déplorer dont 18 dans le seul district d'Ahrweiler, situé au sud de Cologne. Et le bilan n'est pas encore terminé puisque de nombreuses personnes sont encore portées disparues. Dans la commune Schuld, 50 à 60 habitants sont recherchés, selon la police.

D'importants dégâts en Allemagne

Des pompiers font le tour de la commune de Schuld, située à l'est de l'Allemagne. © AFP / BORIS ROESSLER / DPA

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nombreuses maisons, situées aux abords des rivières qui ont débordé, se sont effondrées comme ici à Schuld, dans l'est du pays. Jeudi matin, plus de 135.000 foyers étaient privés d'électricité.

A Schuld, six maisons se sont effondrés sous la force des crues. © AFP / CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Le courant des crues a emporté de nombreux arbres et débris à Schuld. © AFP / BERND LAUTER

La localité de Mayen a, elle aussi, été durement touchée. "En 2016, nous avions déjà connu des inondations extrêmes, mais celles-ci les ont dépassées de loin", témoigne Uli Walsdorf, chef adjoint des pompiers à l'AFP. Dans la région, deux pompiers sont morts en intervention.

Des pompiers tentent de porter secours aux habitants malgré les crues dans la ville de Trier, non loin de la frontière avec le Luxembourg. © AFP / Ernst METTLACH / Fire Brigades City of Trier

Menace sur Liège, en Belgique

De l'autre côté de la frontière, la Belgique est également lourdement frappée par les inondations. Quatre morts ont été découverts dans la ville de Verviers à l'est du pays, où les intempéries ont été particulièrement violentes. Selon la RTBF, deux autres personnes seraient décédées.

A Verviers, les crues ont emporté de nombreuses voitures. © AFP / François WALSCHAERTS

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'armée a été déployée dans quatre des dix provinces du pays (Liège, Namur, Luxembourg, Limbourg) pour soutenir les secours sur place. Mais le président de la région wallonne Elio Di Rupo s'inquiète de la suite des évènements, notamment pour la crue de la Meuse qui, selon lui, "va prendre un caractère très dangereux à Liège même." Les autorités ont donc invité les liégeois à évacuer les bords du fleuve cet après-midi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Ensival , dans la province de Liège, les habitants évacuent alors que l'eau atteint déjà leurs chevilles. © AFP / Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY

Ces inondations qualifiées "d'exceptionnelles" par les autorités belges et allemandes touchent également les Pays-Bas et le Luxembourg. Plusieurs politiques et scientifiques ont pris la parole afin d'affirmer que ces évènements étaient dus au réchauffement climatique, à l'image de Jean-Pascal Van Ypersele. Sur la chaîne de télévision belge la Une, le climatologue lit un extrait du premier rapport du GIEC, datant de 1990, prévoyant de plus fortes inondations et sécheresses. "On ne peut pas dire que l'on n'a pas été averti", s'indigne-t-il.