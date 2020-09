Info France Inter - "En mon âme et conscience" : c'est le titre du livre que s’apprête à sortir le cardinal Barbarin, ancien archevêque du diocèse de Lyon. Dans ce livre publié chez Plon, il revient sur son rôle dans l'affaire Preynat.

Dans "En mon âme et conscience", le cardinal Barbarin raconte notamment "sa vérité" sur l'affaire Preynat © AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Au diocèse de Lyon, la rumeur circulait depuis plusieurs jours. "Le cardinal Barbarin a écrit un livre". L'ancien Primat des Gaules, désormais aumônier au sein du diocèse de Rennes y raconterait notamment "sa vérité", sur l'affaire Preynat, du nom de ce prêtre condamné pour plusieurs agressions sexuelles sur de jeunes scouts dans les années 80 et 90. Une affaire qui a mené deux fois Philippe Barbarin devant la justice pour non dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. D'abord condamné en première instance à six mois de prison avec sursis, il avait finalement été relaxé par la Cour d'appel de Lyon en janvier dernier. "Nous sommes effectivement au courant de l'existence de ce livre", précise-t-on au diocèse. "Mais sans en avoir le moindre détail."

Plon n'a diffusé aucune information sur ce livre

Intitulé "En mon âme et conscience", il sera publié jeudi chez Plon. L'éditeur n'a diffusé l'information nulle part, suscitant encore plus de curiosité sur le contenu de l'ouvrage. Durant ses procès et ensuite, le cardinal Barbarin a inlassablement répété qu'il n'avait été mis au courant des agissements du prêtre Bernard Preynat qu'en 2014, quand il a rencontré une première victime. La cour d'appel avait pourtant considéré en janvier, malgré la relaxe, que le cardinal savait. Et ce depuis 2010.

"Je connais le Cardinal Barbarin", réagit Monseigneur Michel Dubost, administrateur temporaire du diocèse depuis la mise en retrait de Philippe Barbarin. "C'est un homme qui se sent profondément meurtri, blessé. Ce livre, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense : je ne l'ai pas lu. Mais c'est sans doute un cri de douleur. Quand un homme a envie de crier, recevoir ce cri est toujours un moment délicat pour tout le monde." Moment d'autant plus délicat que la publication de ce livre tombe à un moment très particulier.

"Le timing n’est pas génial"

Le diocèse doit accueillir très prochainement son nouvel Archevêque, qui sera notamment chargé de poursuivre le travail d'apaisement mené par Monseigneur Dubost. "Le moins que l'on puisse dire", ajoute un autre membre de l'Église Lyonnaise, "c'est que le timing n'est pas génial, alors que le nouvel archevêque doit effectivement arriver dans les semaines voire les jours qui viennent".

Le cardinal Barbarin, qui reste archevêque émérite du diocèse de Lyon, vit aujourd'hui à l'autre bout de la France. Après 18 ans à la tête du diocèse, il est désormais aumônier de la maison mère des Petites Sœurs des pauvres à Saint-Pern, en Ille-et-Vilaine. Le pape avait accepté sa démission en mars 2020.