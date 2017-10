Depuis quelques jours, il est possible de se défouler dans un lieu dédié. La première "Fury Room" française a ouvert ses portes en milieu de semaine à Paris.

A l'entrée le choix des armes : une masse, un pied de biche ou une batte de base-ball. Dans la "Fury room" : des assiettes, des verres et du matériel informatique. Raphäel a offert à sa compagne Emilie, le forfait Chaos :

Un rêve d'une demi-heure pour Emilie et Raphaël. A l'extérieur de la salle des curieux observent la scène comme Lina : des cris, des jets d'assiette, des colères incontrôlées... Lina confesse beaucoup s'énerver :

On crie, on crie, on va s'enfermer dans une pièce comme une psychopathe. Là, moi, à leur place, j'aurais crié par exemple. Tu es dans ta bulle, tu pètes tout, Au mois, ce ne sont pas tes affaires. Personne ne t'a vu et tu rentres chez ta mère tranquille. Ca fait du bien, je pense que ça doit faire du bien à tout le monde.