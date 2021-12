Le texte prévoit notamment d'augmenter le montant des amendes pour les plus petites infractions, de 135 à 1000 euros, et de renforcer les pénalités contre les professionnels qui ne contrôleraient pas le pass à l'entrée de leurs établissements.

Verification du pass sanitaire sur l application TousAntiCovid à Paris en novembre 2021 © AFP / CORINNE SIMON / HANS LUCAS

Le gouvernement présentera ce lundi en Conseil des ministres un nouveau projet de loi pour imposer le pass vaccinal et non plus le pass sanitaire dans tous les lieux de culture, de loisirs, de restauration et les transports interrégionaux. Dans ce texte, que France Inter a pu consulter, il est aussi question des faux pass, qui s’avèrent très nombreux. Les sanctions seront considérablement alourdies.

De 135 à 1 000 euros l'amende

Si le texte est adopté en l’état, ceux qui présenteront le pass authentique de leur conjoint ou d’une amie risqueront une amende forfaitaire, non plus de 135€ mais de 1000€ dès la première infraction. "En cas de doute", un serveur pourra vous demander de présenter votre pièce d'identité, précise Matignon. La sanction sera identique si vous transmettez le QR code de votre pass vaccinal, pour "une utilisation frauduleuse", indique le projet de loi.

Les professionnels plus lourdement sanctionnés

Les restaurateurs, patrons de cinémas et de musées qui ne contrôleraient pas le pass seront désormais sanctionnés d'une amende de 1000 euros dès le premier manquement, sans négociation possible. Jusque-là, il fallait constater trois infractions en six semaines pour les pénaliser.

Le texte précise également, dans son article 1er, que tous les agents habilités à constater les infractions, les policiers en priorité, pourront accéder à tous les lieux concernés aux horaires d’ouverture du public. Les préfets sont censés envoyer leurs troupes en nombre ces jours-ci, comme l’a demandé Jean Castex.

La chasse aux faussaires

Enfin, les faussaires, ceux qui vendent des faux pass et qui en font un business risqueront jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 € d’amende et ce, même si la justice n’arrive pas à démontrer que ce sont eux qui les ont fabriqués. Avec cette nouvelle échelle de sanctions, le gouvernement espère calmer les centaines de milliers de personnes qui ont jusqu’ici contourné la règle.

Quelques assouplissements

Le projet de loi, s'il est adopté en l'état au Parlement, prévoit également quelques assouplissements. Pour ceux qui reçoivent en ce moment leur première dose de vaccin et qui travaillent dans un lieu qui nécessite le pass sanitaire, cette première dose vaudra pass vaccinal "jusqu’à l’achèvement de leur schéma complet", précise le texte.

L’accès aux hôpitaux, aux cliniques, et plus largement aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux restera possible avec un simple pass sanitaire, et donc un test…Les visites en EHPAD ne nécessiteront pas non plus d'être vacciné, et les urgences resteront accessibles sans pass. Pas de pass non plus à prévoir dans les transports en commun.