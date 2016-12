FM, numérique, satellite… Des moyens alternatifs existent pour continuer à profiter de France Inter, malgré l’arrêt de la diffusion de nos programmes en grandes ondes. Explications

FM, numérique, satellite... Quelles sont les options pour écouter France Inter ? © Getty / CSA Images/Archive

Premier réflexe, la FM

La façon la plus simple d’écouter France Inter, sur votre poste de radio ou en voiture, est de basculer votre récepteur en FM, sur la fréquence de votre ville. La liste complète des fréquences, disponible en cliquant ICI, vous permet de trouver la plus proche de votre localisation. Ce moyen fonctionne aussi pour les zones frontalières proches, pour une partie de nos voisins immédiats situés en Suisse ou en Belgique. Cliquez ici pour consulter la carte disponible sur le site de Radio France.

Tous les postes de radio et autoradios proposent la réception FM depuis les années 70. Si votre poste de radio est encore plus ancien, il peut arriver qu’il ne reçoive pas la FM. Dans ce cas, il faut vous équiper d’un appareil plus récent.

Le numérique à la rescousse

Si vous êtes situé dans une des rares zones non couverte par la FM (qui couvre 97% du territoire) vous pouvez écouter France Inter en utilisant l’un des nombreux supports numériques, qui vous permettront de suivre nos programmes en direct sur vos téléphone portable, ordinateur de bureau, tablette… Mais aussi sur une radio ou une télévision connectées, via votre box Internet, notamment en Wifi.

Le site internet permet l’écoute en direct ou en différé, tout comme nos applications mobiles pour Android ou iOs (iPhone, iPad). Vous pouvez aussi vous abonner à nos émissions et chroniques en podcasts, ou nous retrouver en vidéo, sur Dailymotion, Youtube, Facebook ou Twitter.

Sans FM ni Internet, comment faire ?

Pour celles et ceux qui sont hors des zones de couverture FM - soit à l’étranger soit en France dans une zone dite « blanche » - et qui ne bénéficient pas d’accès à Internet, sachez qu’il existe une autre solution, via le satellite. Les programmes de France Inter y sont disponibles sans abonnement, ainsi qu’en clair dans les bouquets de Fransat ou de Canalsatellite.

Plus d’informations sur le site du médiateur ou par téléphone en appelant Radio France le 01 56 40 40 50 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.