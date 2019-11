Médiamétrie – 126 000 IDF – Sept-Oct 2019

logo france inter © Radio France

Avec 1 275 000 auditeurs (+114 000 auditeurs en 1 an), une audience cumulée de 12,7% (+1,2 pt en 1 an) et un record absolu en part d’audience de 16.2% (+4.8 pt en 1 an), France Inter confirme sa place de 1re radio de France en Ile-de-France.

►►► France Inter : leader sur le numérique

Elle est également la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1 329 000 auditeurs quotidiens (Global Radio Médiamétrie janv-mars 2019).

Elle enregistre sur octobre 2019 plus de 41 millions d’écoutes en différé à la demande (eStat Podcasts + source interne), et plus de 37 millions de vidéos vues, soit deux records historiques.