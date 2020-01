Résultats Médiamétrie 126 000 radio nov-déc 2019

France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Avec 6 936 000 auditeurs ( 475 000 auditeurs en 1 an), une audience cumulée record de 12.8% ( 0.9 pt en 1 an) et une PDA de 12.3% ( 0.2 pt en 1 an), France Inter poursuit sa progression et confirme sa place de 1re radio de France.

France Inter est écoutée par 1 081 000 auditeurs de 13-34 ans ( 133 000 en un an).

► 1re matinale de France

Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé enregistre un record et fédère chaque jour 4 285 000 auditeurs ( 132 000 auditeurs en 1 an).

► France Inter : leader sur le numérique

France Inter est également la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1 227 000 auditeurs quotidiens. Elle enregistre en novembre 2019 plus de 40 millions d’écoutes en différé à la demande et plus de 36 millions de vidéos vues.

Sources :