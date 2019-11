France Inter, 1re radio de France

Résultats Médiamétrie 126 000 radio septembre-octobre 2019

France Inter reste la radio la plus écoutée de France, avec 6 369 000 auditeurs chaque jour (source Mediamétrie sept-oct 2019) © Radio France

Avec 6 369 000 auditeurs (+ 111 000 auditeurs en 1 an), une audience cumulée de 11,7% (+0.2 pt en 1 an) et un record absolu en part d’audience de 12.5% (+1.1 pt en 1 an), France Inter confirme pour la 3è fois consécutive sa place de 1re radio de France et signe sa meilleure rentrée historique. France Inter est écoutée par 1 100 000 auditeurs de moins de 35 ans (+113 000 auditeurs en un an). C’est un record historique sur cette cible.

1re Matinale de France, Le 7-9 fédère chaque jour 4 086 000 auditeurs (+197 000 auditeurs en 1 an). La matinale atteint son pic d’audience avecle journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France par 2 339 000 auditeurs (+ 214 000 en un an).

► France Inter : leader sur le numérique :

Elle est également la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1 329 000 auditeurs quotidiens (Global Radio Médiamétrie janv-mars 2019). Elle enregistre sur octobre 2019 plus de 41 millions d’écoutes en différé à la demande (eStat Podcasts + AOD ACPM), et plus de 37 millions de vidéos vues, soit deux records historiques.

► Rentrée exceptionnelle pour l’ensemble de la grille et records historiques :

Le Journal de 13hde Bruno Duvic / La terre au carré de Mathieu Vidard