Résultats Médiamétrie Etude Global Radio janvier-mars 2019

France Inter © Radio France

Première radio de France, avec 6,3 millions d’auditeurs quotidiens* et une matinale toujours leader, France Inter fédère un public de plus en plus large et de plus en plus jeune. En attestent les récents résultats de l’Etude Global Radio qui place France Inter 1ère radio sur le numérique, en direct et en différé.

*Résultats Médiamétrie 126 000 radio janv-mars 2019

► 1re radio écoutée sur supports multimédias

France Inter est la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1,3 million d’auditeurs chaque jour en janvier-mars 2019, avec une nette avance sur les autres stations :

Auditeurs sur supports numériques © Radio France

►1re radio écoutée en différé

Là encore, France Inter est très largement leader avec 638 000 auditeurs qui écoutent la radio en différé chaque jour :