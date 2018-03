France Inter fait son entrée sur Apple Music, parmi les premières "radios" françaises disponibles sur la plateforme.

Micro France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Les utilisateurs d'Apple Music peuvent désormais écouter France Inter, en direct, depuis l'application Apple Music disponible sur les appareils iOS et Android mais aussi via iTunes et Apple TV.

Ce lancement marque une nouvelle étape pour la stratégie de développement de France Inter face à la révolution des usages, des modes de diffusion et de consommation de l’information sur les supports numériques.

France Inter. 6 millions d’auditeurs par jour, 1ère matinale de France, 34 millions d’émissions téléchargées, 1ère radio sur le numérique, France Inter est la Première radio généraliste du service public.

France Inter s’intéresse à tout et s’adresse à chacun avec son slogan « InterVenez ».

Éclectique, elle accueille toutes les disciplines, mélange les générations et cultive le goût de la découverte. Ses différents rendez-vous d’information, le tournant pris dans la sphère digitale, la diversité de ses programmes, la richesse de sa programmation musicale ainsi que la place accordée à l’humour en font une radio unique, libre, moderne et proche de ses auditeurs.

Pour répondre à la démultiplication des supports d’écoute de la radio, Radio France s’attache à rendre ses radios hyper-accessibles en cherchant à produire, éditer, et diffuser le bon contenu, au bon moment, sur la bonne plateforme, de sorte que les radios soient trouvées, même sans être cherchées.