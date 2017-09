Une grande session d’information avec Fabienne Sintès

Micro France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Cette année encore, France inter s’associe au Prix Bayeux des correspondants de guerre, où sont mis à l’honneur les journalistes qui exercent sans relâche leur métier dans des conditions de plus en plus périlleuses, et permettent ainsi l’accès à une information libre. Une semaine riche d’échanges, de rencontres et de débats avec le public pour mieux appréhender l’actualité du monde.

France Inter s’installe au cœur de la 24ème édition du Prix Bayeux-Calvados avec sa grande session d’information internationale :

►►► Le 18/20 / Fabienne Sintès, jeudi 5 octobre, dès 18h

18h15 : Un jour dans le monde

Les femmes dans la guerre avec Annes-Laure Pineau et Leïla Minano pour Impunité zéro. Violences sexuelles en temps de guerre : l'enquête (Autrement), Hala Koodmani pour Seule dans Raqqa (des Equateurs) et Sarah Caron pour Le pays des purs (la boite à bulle)

19h20 : Le téléphone sonne

France Inter à Bayeux sur 99.6 - à retrouver aussi sur franceinter.fr et twitter @franceinter