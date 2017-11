Dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation, France Inter revient sur les crises alimentaires de ces dernières années et sur l’inquiétude de plus en plus croissante des consommateurs face à la « malbouffe ».

Qu’y a-t-il dans nos assiettes ? L’alimentation bon marché n’est-elle pas en réalité très onéreuse en termes de santé publique ? Et que mangera-t-on demain ?...

Autant de sujets qui seront abordés au fil de la journée et des repas :

7h Le « 7/9 » / Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h15 > Zoom de Véronique Julia : Le petit-déjeuner, l’alimentation qui détériore notre microbiote

7h20 > L’édito au carré de Mathieu Vidard

7h40 > Zoom de Manuel Ruffez : Les entreprises d’agro-alimentaire soumises à de fortes règles d’autocontrôle

8h20 > Les invités de Nicolas Demorand

10h Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi : Pourquoi mangeons-nous autant d’aliments industriels avec le Dr Anthony Fardet

14h La tête au Carré / Mathieu Vidard : La une de la science

La une de la science 15h Affaires sensibles / Fabrice Drouelle : L’affaire de la vache folle

L’affaire de la vache folle 18h Le 18 /20 / Fabienne Sintés

18h15 > Un jour dans le monde : Qui mange quoi dans le monde ?

19h20 > Le téléphone sonne

►►► Tout au long de la journée, au fil des repas et des différents éditions de la rédaction :

Reportages de Manuel Ruffez et Sophie Bécherel

►►► sur franceinter.fr - pendant une semaine « consultation » des auditeurs : Qu’avez-vous changé dans votre alimentation ? Consommez-vous moins pour manger mieux ? Qu’attendez-vous des pouvoirs publics ? etc.

►►► « France Inter met les pieds dans le plat » - Journée spéciale sur France Inter