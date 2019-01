France Inter : Records absolus toutes vagues confondues

Résultats Médiamétrie 126 000 radio nov-déc 2018

Studio France Inter © Radio France

► Records absolus

Avec 6 461 000 auditeurs (+346 000 auditeurs en 1 an), une audience cumulée de 11.9% (+0,6 en un an) et une PDA à 12.1% (+1 pt en un an), France Inter signe ses meilleures performances sur tous les indicateurs.

► Record absolu pour la 1re matinale de France

Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, 1re matinale de France, fédère 4 153 000 auditeurs (+ de 312 000 en un an) et enregistre également ses meilleurs résultats. La matinale atteint son pic d’audience avec le Journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France par 2 344 000 d’auditeurs (+ 139 000 en un an).

► Records d’audience pour :

Affaires sensibles de Fabrice Drouelle, Popopop d’Antoine de Caunes, Par Jupiter de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice

► L’info en tête le matin, le midi et le soir

De 7h à 8h45 / le Journal de 13h de Bruno Duvic / Le 18/20 de Fabienne Sintes / Le Journal de 19h de Sébastien Paour

► France Inter : leader sur le numérique

France Inter, avec 1 205 000 auditeurs quotidiens, est la radio la plus écoutée sur les supports numériques. 631 000 auditeurs écoutent chaque jour France Inter en différé (Médiamétrie Global Radio sept-oct 2018).

► La nouvelle grille de France Inter mise en place en septembre 2014 a fidélisé près d’un million d’auditeurs supplémentaires en 5 ans :