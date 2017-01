France Inter : plus forte progression du marché

Studio France Inter © Radio France

France Inter, triple record d’audience : Avec 6 millions d’auditeurs et 11.2% d’A.C. (+0,7 en 1 an soit + 433 000 auditeurs en 1 an), 11% de part d’audience (+1 pt en 1 an) et 138 minutes de durée d’écoute, France Inter enregistre un triple record sur la vague nov-déc. France Inter conforte ainsi sa 2è place sur le podium des radios les plus écoutées de France.

►►► France Inter : 1ère matinale radio de France

Le 7/9 animé par Patrick Cohen est la première matinale de France entre 7h et 9h et rassemble 3 795 000 auditeurs (+ 174 000 auditeurs en 1 an). La matinale atteint son pic d’audience avec le Journal de 8h de Marc Fauvelle, soit 4,2% d’audience moyenne. La matinale est 1re sur tous les quarts d’heure.

►►► France Inter : les 2 interviews les plus écoutées de France

Les interviews de Léa Salamé à 7h50 et celle de 8h20 de Patrick Cohen sont les 2 interviews les plus écoutées de France.

►►►France Inter : croissance continue et spectaculaire pour la vague 17h à 21h

►►► France Inter est leader sur les carrefours stratégiques (A.C.) :

6h45 à 9h / 12h15 à 13h45 / 18h15 à 21h

►►► Triple record sur le numérique