Après son échec la semaine dernière, Franky Zapata s'apprête à reprendre son envol avec son "Flyboard" pour survoler la Manche. Pour la star du défilé du 14-juillet dernier, c'est un défi autant sportif que technique.

Moins de dix jours après sa tentative avortée de traversée de la Manche, Franky Zapata ressort son "Flyboard". © AFP / DENIS CHARLET

Francky Zapata est un homme de symbole. Il avait choisi le 25 juillet pour sa première tentative de traversée de la Manche. Soit 110 ans jour pour jour après l'exploit de Louis Blériot, premier aviateur à avoir effectuer cette liaison de 35 km entre la France et l'Angleterre.

Le Marseillais de 40 ans est aussi un homme de persévérance. Après son échec le mois dernier, le voici à nouveau sur sa machine volante. Il fallu réparer le "Flyboard" avant de réactiver les cinq mini-turboréacteurs, endommagés lors de l'essai manqué.

En conférence de presse ce samedi, Franky Zapata a expliqué que sa machine avait subi quelques modifications. Il se dit confiant sur ses chances de réussite. © AFP / DENIS CHARLET

Mais la difficulté de cette seconde manche sera la même : se poser sur la plateforme d'un bateau de ravitaillement en pleine mer.

Pour cette raison, l'ancien champion de jet-ski a choisi un bateau plus grand pour pouvoir se poser dans des conditions moins périlleuses. Le kérosène que l'homme volant embarque sur son dos ne lui permet qu'une dizaine de minutes d'autonomie. Il faut donc ravitailler, en pleine mer. C'est cette étape qui a fait capoter ses plans lors de la première tentative.

Ce samedi, il a confié devant la presse être confiant de ses chances de réussite. "On a vu, on a appris, les vents n'ont pas changé, je pense que ça devrait le faire", a-t-il déclaré en n'évitant pas de préciser qu'il redoutait un souci mécanique. D'ordinaire, Franky Zapata teste ses machines pendant plusieurs semaines avant des événements importants. Là il a fallu faire dans l'urgence : la machine est tout juste remontée, moins de 10 jours se sont écoulé depuis la première tentative.

La raison aurait dû le pousser à attendre l'an prochain avant de retenter sa chance...

Sauf que Franky Zapata n'est pas un homme complètement raisonnable. "Je ne me sentais pas de "passer une année avec ça dans la tête. Si on ne passe pas, on recommencera, c'est sûr. Je traverserai quoi qu'il en soit" a précisé le Marseillais, grisé par ses souvenirs de son premier vol loin des côtes.

Ce dimanche matin, il décollera de Sangatte (Pas-de-Calais), et tentera de pousser sa machine au maximum de ses capacités, soit jusqu'à 190 km/h. "L'homme volant" n'a certes pas réalisé son rêve en étant recalé à la visite médicale pour devenir pilote d'hélicoptère, pour cause de daltonisme, mais il a fait mieux : il pourrait voler debout dans les airs, au dessus de la mer, empruntant un moyen de transport inédit.