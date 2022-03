Une championne russe d'haltérophilie qui clashe Arnold Schwarzenegger ? C'est la dernière réponse du Kremlin face à des réseaux sociaux inondés de contenus en faveur de Kiev et en soutien aux populations touchées par la guerre. Mais pas de quoi rivaliser avec la propagande ukrainienne.

La tour Vodovzvodnaya du Kremlin, à Moscou. © AFP / Natalia KOLESNIKOVA

Pour Moscou, pas question de laisser l'Ukraine et ses alliés raconter seuls le fil de l'histoire du conflit. Ces derniers jours, les réseaux sociaux du ministère russe des Affaires étrangères, notamment via le compte Twitter de l'ambassade de Russie en France, ont partagé plusieurs vidéos qui semblent avoir pour objectif de riposter aux vidéos très virales des ukrainiens, celles du président Volodymyr Zelensky en tête.

Battle entre une championne russe et Schwarzenegger

Dans une vidéo devenue virale et publiée lundi, Maryana Naumova, une championne russe de force athlétique répond à une vidéo de l'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, mise en ligne le 17 mars dernier, dans laquelle il interpelle les Russes à découvrir les "vérités" au sujet de l'invasion russe et apporte. L'athlète n'a pas été choisie au hasard et participe à la tentative des autorités russes de riposter aux vidéos très virales des ukrainiens, Volodymyr Zelensky en tête.

Maryana Naumova se tient face caméra. Il ne s'agit pas d'une vidéo prise elle-même, ce qui laisse peu de doutes sur le fait que l'initiative est téléguidée. "Cher M. Schwarzenegger", commence t-elle avant d'expliquer qui elle est à l'acteur et à son auditoire sur les réseaux sociaux. Le texte est dit sans intonation, en récitation totale :

Vous vous souvenez certainement de moi. En 2015, lors de l'Arnold Classic aux Etats-Unis [compétition annuelle de bodybuilding et de sports de force qui porte ce nom en l'honneur de l'ancien M. Univers - Ndlr], une jeune russe de 15 ans a battu le record mondial féminin en soulevant des haltères de 150Kg."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette jeune fille, c'est elle, qui enchainait les titres dans sa discipline avant une suspension de deux ans en 2016 après un test antidopage positif. A l'époque de sa rencontre avec la star américaine, la presse russe avait déjà révélé l'histoire qu'elle raconte dans la vidéo. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui rencontre son idole, qui reçoit des félicitations pour l'exploit qu'elle vient d'accomplir, qui le prend dans ses bras et qui reçoit un autographe de la star au feutre noir sur la manche de la veste floquée du nom de la compétition et du drapeau américain.

"Je vous avais apporté des lettres et des photos des enfants du Donbass en guerre à qui j'avais pu rendre visite à deux reprises en mars 2015. Je ne pouvais pas rester chez moi à Moscou pendant que l'Ukraine déclarait la guerre au Donbass", détaille t-elle froidement en reprenant le récit du Kremlin répété depuis huit ans, sur des persécutions militaires dans la région et un génocide russophone perpétrés par les autorités ukrainiennes. Avec ces photos et lettres, dit-elle, les enfants racontaient "au Terminator comment ils vivaient pendant la guerre, lui demandaient de l'aide" car ils voyaient en lui, à travers ses films, "un héros fort" qui pourrait les protéger. Dans les articles du journal russe Lenta et de l'agence de presse russe Russia Beyond datant du moment de la compétition en mars 2015, cette histoire est effectivement déjà racontée dans ces termes par le porte-parole du ministère russe des sports.

Dans la suite de la vidéo, Maryana Naumova accuse son idole de ne pas s'être penché sur la question du Donbass, comme il lui aurait promis. Puis elle lui reproche son message vidéo publié le 17 mars dernier, dans lequel il s'adresse aux citoyens russes qui sont privés en Russie de la vérité sur la guerre en Ukraine. "Votre gouvernement vous a dit que c'était une guerre pour dénazifier l'Ukraine. Dénazifier l'Ukraine ? Ce n'est pas vrai", explique t-il dans une démonstration qui mêle déclaration d'amour à la Russie et son histoire personnelle. "Ce n'est pas la guerre du peuple russe", ajoute t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour la Russe, ce message est basé sur "une réalité inventée". En revanche, la vérité se trouve dans les fameuses lettres des enfants du Donbass. Pour terminer, Maryana Naumova, dans une référence hasardeuse au film Terminator, compare le pouvoir ukrainien à Skynet, l'entreprise de robotique par qui la fin du monde est arrivée. "Ne choisissez pas le camp de Skynet, Terminator", conclut-elle.

La vidéo, postée sur le compte Twitter du ministère de la Défense russe, n'aura pas eu un grand succès comparée à celle de l'acteur américain. Elle peine à approcher les 60 000 vues au bout de huit heures en ligne, contre 35 millions en quatre jours pour Schwarzy. Mais elle n'est qu'une vidéo parmi les nombreuses mises en ligne par le Kremlin pour tenter de rattraper son retard avec Kiev et ses alliés en matière de communication. Le président Wolodymyr Zelensky en particulier sait parfaitement mettre en scène sa communication de crise avec ses vidéos publiées quotidiennement sur les réseaux sociaux.

Une vidéo qui met en scène des chiens

Côté russe, de plus en plus de contenus abondent sur les plateformes pour afficher le soutien de la population russe à Vladimir Poutine et à sa guerre avec le #СвоихНеБросаем (#OnAbandonnePasNosHommes). Des vidéos de rassemblements de russes arborant le drapeau national, d'autres avec le "Z" symbole de "l'opération militaire" en Ukraine pour "dénazifier le pays" et que l'on retrouve sur certains chars russes.

De la part des comptes des ambassades principalement, un travail de "réinformation" est effectué avec le plus souvent d'articles de médias qui décrivent ce qu'il se passe au Donbass (des victimes civiles à cause de tirs ukrainiens, ce qui justifierait l'invasion) ou encore des contenus filmés par les militaires russes, comme cette vidéo censée montrer que le bataillon Azov retient des concitoyens ukrainiens contre leurs volonté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis plusieurs jours maintenant, le dernier volet de la stratégie de propagande du Kremlin consiste à dénoncer un climat de russophobie qui serait en pleine montée dans le monde, avec le #StopHatingRussians. Maryana Naumova reprend également cet élément de langage dans sa réponse à Arnold, avec une phrase particulièrement mal à propos :

La russophobie est aussi terrible que l'antisémitisme.

Ce hashtag #StopHatingRussians a d'ailleurs donné lieu à plusieurs vidéos publiées par les Affaires étrangères russe, dont la dernière montre un homme mis à l'écart parce qu'il est propriétaire d'un husky. La vidéo dépasse les 300 000 vues sur le conte de l'ambassade de Russie en France, mais elle appelle un grand nombre de moqueries et de critiques en réponse, notamment des vidéos des bombardements de l'armée russe contre les civils en Ukraine.