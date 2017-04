Deborah Dasse est élève à Pierre de Geyter. Devant la classe, elle est Beyoncé, lors d'une interview. Seule devant un micro, elle explique pourquoi elle n'a jamais écouté de radio.

Lors des essais de micro, Deborah joue le rôle de Beyoncé © Radio France / Fanny Léonor Crouzet

Interclass' : le carnet de bord de Fanny Léonor Crouzet avec les collégiens de Saint-Denis (2/5)

"Moi je pense que Donald Trump il est très beau. J'aime bien ses cheveux et tout", répond Deborah à l'évocation des élections américaines. "Vous voyez bien, elle provoque", disent les autres élèves de la 3eC. L'impertinence fait partie du caractère de cette élève de 14 ans née et élevée à Saint-Denis. A l'école, elle préfère le sport, le français, et "des fois les maths, mais pas trop". A l'arrivée des journalistes, les questions fusent. Sur le métier, son éthique, son image. Cela étonne un peu les professeurs qui l'ont vue moins loquace. En face à face, elle exprime sans provocation ni filtre sa vision de la radio, "média ancien", et de l'environnement qui fait qu'un journaliste devient ce qu'il est.

Effet de miroir : vous et moi

Pour Deborah, "l'environnement" est important. Dans ce mot elle englobe l'enfance, l'accompagnement des parents dans la vie, ou le développement des nouvelles technologies. Consciente d'être membre d'une génération où l'on s'informe beaucoup sur Internet, elle déclare la radio hors d'atteinte, et vieillissante. Elle ne l'a jamais écouté à la maison, où elle regarde plutôt BFMTV, le journal de France 2 et leurs images.

Face à une jeune journaliste en sortie d'école, Deborah semble avoir lu les textes de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale. "Selon moi, vous faites de la radio à cause de votre quotidien, de l'environnement dans lequel vous avez vécu. [...] C'est à partir de quand on est petit... On détermine pourquoi vous faites ça", résume-t-elle.

Elle se lève et rejoint la salle de classe, pour accorder une interview sous l'identité de Beyoncé.

