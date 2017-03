A l'occasion de la 28è Semaine de la Presse et des médias dans l’école, les collégiens et les lycéens d’InterClass’ seront sur l'antenne de France Inter

InterClass' © Radio France

InterClass' a pour vocation de faire découvrir à des élèves de 6 classes de collèges (4e et 3e) et de 6 classes de lycées (2de, 1re et Terminale) les coulisses du métier de journaliste en les aidant à réaliser des reportages de 3 minutes. La 2e saison d'InterClass', élargie cette année aux collèges et aux lycées, compte 12 établissements.

InterClass' © Radio France / Christophe Abramowitz

Retrouvez les collégiens et lycéens d’InterClass’, accompagnés par leurs professeurs, dans les émissions de France Inter :

►►► Le 7/9 de Patrick Cohen :

►►► 9h - Boomerang d’Augustin Trapenard et L’Instant M de Sonia Devillers avec les élèves de 4ème du collège Jean Lurçat autour du sujet : Le paysage média

►►► 10h – Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi avec deux élèves du lycée Jean Moulin de Roubaix sur La théorie du complot

►►► 11h - La bande originale de Nagui

►►► 13h - Le journal de 13h de Bruno Duvic

►►► 18h - Un jour dans le monde de Nicolas Demorand avec les élèves de Sarcelles avec Karim Ben Khelifa

Et aussi : une journée à vivre sur les réseaux sociaux : Live tweet de la journée par un élève de chaque classe#Interclass

