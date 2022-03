Elysée 2022 : J - 28

La lettre politique de Thomas Legrand #10 © Radio France

Rapports de force

Ça se tasse dangereusement pour Emmanuel Macron. Et dans le camp du président, la belle (et un peu arrogante) assurance des premiers jours de la guerre en Ukraine - quand la réélection devait être une simple remise de bâton de Maréchal pour le président - fait place à une certaine angoisse. En effet, si l’on est surpris, souvent, le soir du scrutin ce n’est pas forcément par des inversions de pronostics mais plutôt par des accentuations rapides, insoupçonnées et de dernière minute, de tendances qui étaient bel et bien observées. Et donc, dans cette logique, si l’on poursuit les lignes actuelles et si on les accentue, les scores d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen devraient être beaucoup plus serrés au premier tour, avec, juste derrière un Jean-Luc Mélenchon très haut ! Et que dire du second tour ?

Pour conjurer cette tendance - pense-t-on à l’Elysée - il faudrait faire campagne de façon plus intense. Mais c’est trop tard, Emmanuel Macron a voulu passer en douce. Et il était occupé par ses activités diplomatiques. Et comme il a passé tout son mandat à concentrer la prise de décision, aucun responsable macronien de poids n’a émergé, aucun responsable de la majorité n’est en mesure de faire campagne pour lui puisque le président nous a habitué à ce que seule sa parole compte…

Nous entrons, à partir de lundi, dans 15 jours d’égalité médiatique parfaite entre les 11 candidats. Il ne s’agit plus d’une répartition du temps de parole en fonction du poids (électoral passé) de chaque candidat, pondéré par les sondages mais de l’égalité parfaite qui, de fait, banalise et surtout invisibilise le candidat Macron.

Il reste l’activité régalienne du président (la guerre, la diplomatie) qui pourra fournir éventuellement à l’Elysée le moyen d’inverser ou simplement freiner les courbes sondagiaires actuelles.

Du coté de Marine Le Pen, on se concentre sur la préparation (déjà !) du débat de l’entre deux tours. Vu le fiasco d’il y a cinq ans, celui-ci sera scruté à la loupe. On se rassure avec deux précédents seconds débats qui ont agi comme des matchs retours à l’avantage de celui qui avait été défait à l’aller. Il avait suffi à François Mitterrand de ne pas trop mal figurer lors du second débat contre VGE en 1981 pour que le socialiste, qui avait loupé son premier débat de 1974, paraisse l’emporter. Il avait notamment délivré cette punchline (on n’utilisait pas encore ce vocable à l’époque) pour déstabiliser le président sortant : "Je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas le président de la République. Ici, vous êtes simplement mon contradicteur…".

De même Jacques Chirac, dominé une première fois entre les deux tours de 1988 par François Mitterrand, s’est employé à tuer le match en 1995 contre Lionel Jospin en ne proférant absolument aucune attaque. Dans les deux cas on n’a pas jugé de la prestation du candidat par rapport à son adversaire, mais au regard de son échec lors de son premier débat. Et les deux fois cela s’est avéré bénéfique. Chez Marine Le Pen on échafaude des théories rassurantes…

Il y a quelque chose d’étrange quand on croise Marine Le Pen dans les coulisses de cette campagne. Elle vous parle d’Éric Zemmour en vous prenant à témoin : "C’est vraiment un extrémiste, entouré d’extrémistes…" On dirait un élu de droite vous parlant de Jean-Marie Le Pen dans les années 1990/2000. La banalisation passe aussi par le off des couloirs de radios et de télés…

Coulisses suite…

L’équilibre de l’exposition des candidats est aussi valable pour les chroniqueurs et les commentaires. Et c’est infernal pour les responsables de la rédaction chargés de comptabiliser le tout pour l’ARCOM…

Pour la première fois, on me demande donc de ne pas trop parler de tel ou tel candidat parce qu’on a trop commenté leur action ou leur propos. Peu importe que ce soit en positif ou négatif (s’agissant d’un édito…). Ces règles sont justifiées même si elles sont compliquées à mettre en place. Elles agissent pour nous comme des contraintes parfois salutaires. Les présentateurs doivent multiplier les brèves politiques pour parler de tous les candidats… mais parfois l’actualité fait que l’un des candidats, impliqué dans une polémique, est surexposé, généralement pas spécialement à son avantage. Il faut donc rattraper les équilibres en brévant ou en commentant les propos d’autres candidats.

La polémique à la c… noix

Ce comptage ARCOM aboutit parfois à des situations un peu embarrassantes. Dimanche dernier, alors que Jean-Luc Mélenchon venait de terminer sa grande marche et un long discours, il a fallu qu’on évoque l’évènement en quelques secondes, pas plus, dans l’émission de Claire Servajean "Un dimanche de campagne" parce que le candidat Insoumis avait fait l’actualité les jours précédents. Ça nous a valu des mails et des tweets très mécontents de la part de ses fans.

A samedi prochain,

​​​​​​​Thomas Legrand.