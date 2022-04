Elysée 2022 : J - 21

La lettre politique de Thomas Legrand #11 © Radio France

Rapport de force

Le sentiment, chez les sondeurs et les stratèges des candidats varie maintenant entre : Marine Le Pen peut gagner et Marine Le Pen va gagner !

La candidate du RN remonte doucement la pente, suivie à 4 ou 5 points par l’autre grimpeur du moment, Jean-Luc Mélenchon. Pendant ce temps-là, la courbe du candidat-président glisse avec une régularité inquiétante pour lui. Et surtout le second tour devient très problématique (entre 52,5 et 56 selon les instituts).

Marine Le Pen, en devenant une vraie possibilité de victoire, peut faire les poches, dès avant le premier tour, de Valérie Pécresse et Eric Zemmour (qui deviennent des votes inutiles). Le salut d’Emmanuel Macron tient donc peut-être, pour être sûr d’être bien en tête le 10 avril, à la solidité des 10 ou 11% d’Éric Zemmour !

Chez les Macroniens, on cache à peine son agacement envers le président rentré si tard en campagne… D’autant que ces 15 derniers jours sont relativement inutiles parce qu’avec l’exacte égalité des temps de parole et des temps de commentaires, il est très difficile de faire passer un message ; ces 15 jours qui devaient être utilisés à montrer sa jambe gauche sont, en réalité, inutilisables. La parole du président y est banalisée, noyée dans un flot de parole de Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et autre Nicolas Dupont-Aignan. Le grand meeting d’Emmanuel Macron de ce week-end sera d’une utilité très mesurée, toujours à cause de l’égalité des temps de parole. Son écho médiatique sera mécaniquement réduit. Les "proches" du président disent, dépités, qu’il n’est plus joignable. Beaucoup sont amers et regrettent cette stratégie du no-campagne de ces dernières semaines.

Chez les Mélenchoniens, on marche sur des œufs ! "Pourvu que Méluch reste zen" me dit un de ses proches. Il y a un coup à jouer. Le but c’est de dire aux électeurs socialistes et écologistes, mais aussi à tous ceux qui ont été séduits par Fabien Roussel, que pour une fois le barrage républicain contre l’extrême-droite peut passer par la gauche au premier tour en votant pour l’Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon compte bien, ces derniers jours faire les poches d’Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel… Mais celles-ci sont moins pleines que celles de Pécresse et Zemmour pour Le Pen.

Dans les coulisses

Grosse colère de Nathalie Arthaud contre moi dans le couloir, à la sortie de son interview de 8h20 ce vendredi. La candidate Lutte Ouvrière n’a pas aimé du tout la façon dont je décrivais dans mon édito de la veille, la vie militante dans son parti et notamment le sujet de "l’hygiène de vie" réclamée aux militants (si possible ne pas user son temps dans la vie associative, ne pas avoir d’enfant pour rester disponibles pour la cause) : "J’ai lu un papier sur Nicolas Demorand, lui aussi a une hygiène de vie bien particulière pour pouvoir exercer son métier de matinalier" me répond la candidate… Elle me reproche d’avoir utilisé le mot "secte"…

C’est normal de se faire engueuler quand on fait un édito qui a forcément une dimension critique. Il ne faut pas s’en formaliser. Nathalie Arthaud est certainement une militante sincère. Néanmoins je maintiens tout ce que j’ai dit dans mon édito de jeudi, basé sur des témoignages directs et actuels.

La polémique à la c… noix

McKinsey… Ce n’est pas une polémique à la noix mais une vraie question qui mériterait des débats. L’édito de Dominique Seux est de ce point de vue très intéressant.

En plus d’être une préoccupation inquiétante pour les Macronistes - ils voient bien que les réseaux sociaux bruissent de cette affaire - ils ne savent pas quelle stratégie adopter. Faut-il répondre longuement et faire preuve de pédagogie pour déminer, à chaque fois que c‘est possible, quand ils sont invités à la radio ou à la télé ? Mais alors ce serait gâcher le temps de parole limité par la période d’égalité stricte, sans pouvoir développer le programme du candidat… Eh oui… Une campagne ça sert. Emmanuel Macron se mordra peut-être les doigts d’avoir voulu y échapper…

A samedi prochain,

Thomas Legrand.