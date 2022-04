Vendredi 8 avril 2022 - Elysée 2022 : J - 15

Rapport de force

Rappelons d’abord que, depuis 2007, les instituts de sondages donnent le trio de tête dans le bon ordre et avec quasiment le bon score. Aujourd’hui, au seuil du premier tour, Marine Le Pen se rapproche d’Emmanuel Macron à grands pas (23% pour Marine Le Pen et 26% pour le président Macron) et Jean-Luc Mélenchon, malgré une puissante dynamique, est encore loin derrière (17%). Durant cette dernière semaine, l’inquiétude s’est immiscée dans le camp macronien. Le président qui était sur France Inter lundi n’en a rien montré. À l’aise, souriant, saluant chacun comme s'il l’avait vu la veille (alors qu’il n’a pas mis les pieds à France Inter pendant 5 ans…) semblait confiant (Actors Studio ou insouciance ?). Quand même, dans sa façon de se montrer un peu frustré que l’émission n’ait pas été plus longue, on sentait poindre une sourde inquiétude (est-ce que je ne suis pas entré en campagne trop tard ?).

Le surlendemain, Eric Zemmour était l’invité de la matinale. Dans les couloirs, il nous assurait encore que les sondages se trompaient. « Ce n’est pas possible, mes meetings sont les plus remplis, mes audiences sont les plus fortes, mes réseaux sociaux ont le plus de followers... » Visiblement, le polémiste est victime du syndrome Librairie-Sarkozy : en 2016, ce qui avait convaincu l’ancien président d’y retourner, ce qui l'avait persuadé qu’il était attendu par les Français, c’était les longues files d’attente devant les librairies dans lesquelles il dédicaçait ses livres. Chaque fan lui glissait un petit mot propre à rebooster son égo d’homme providentiel. Toutes capacités d’analyse politique s’estompent devant tant de mots d’amour. L’hubris détruit l’entendement politique et Nicolas Sarkozy confond la vraie confiance électorale avec l’effet 'vu à la télé'. C’est le fait de voir en chair et en os une vraie star qui déclenche cet épanchement de la part de ceux qui veulent un livre dédicacé du président, pas l’adhésion politique. Résultat, Nicolas Sarkozy tombe de l'armoire et est le premier surpris de perdre au premier tour de la primaire de la droite.

Puis Marine Le Pen est, également, venue à la matinale. Elle a pratiqué un art qu’elle maîtrise maintenant à merveille : celui d’arrondir les angles de sa radicalité. Hors antenne, clairement, la patronne du RN cherche, non plus à se dédiaboliser, mais bien à se normaliser. Voilà que l’héritière du fondateur du FN nous parle, l’air complice, de la brutalité d’Eric Zemmour. Après l’émission, la voilà qui s’installe dans le canapé rouge du petit salon des invités. Elle veut rester un peu, savourer son nouveau statut de challenger très sérieux, au milieu de nous. Elle regarde sur l’écran Claude faire sa revue de presse (il faut dire que ça vaut le coup d’être vu, on dirait un chef d’orchestre envoyant ses bras de tous côtés) : « Ah ben dis donc, il ne faut mieux pas être à côté d’Asko pendant sa revue de presse sinon on risque de s’en prendre une » dit-elle hilare… Marine Le Pen qui nous traitait, il n’y a pas si longtemps, d’islamo-gauchistes, dit « Asko »… Comme nous ! Me revenait en mémoire cette phrase de Pierre Desproges en 1984, dans le 'Tribunal des flagrants délires' qui recevait Jean-Marie Le Pen : « On peut rire de tout… Mais pas avec tout le monde ». C’était il y a 38 ans, j’étais étudiant et j’étais venu en spectateur au studio 104 ce jour-là. Dans deux semaines, Marine Le Pen sera peut-être présidente de la République.

La polémique à la c… noix

Suite de nos péripéties Arcom : Philippe Lefébure, notre directeur de la rédaction, veille à l’infernale égalité parfaite des temps de parole et d’antenne. Nos commentaires, nos analyses sont scrutés à la loupe, à la seconde près. Le service public doit être exemplaire !

Lundi dernier, je décide de faire des éditos soit avec tous les noms des candidats, soit avec aucun nom. Toujours dans la veine des contraintes de type Oulipo, je m’inspire de la technique du lipogramme de Georges Perec : Avec La Disparition, Perec écrit tout un roman sans utiliser la lettre E, dans Les Revenentes il écrit un roman avec pour unique voyelle, des E ! Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Eh bien, j’arrive quand même à me planter ! Lundi, dans un exercice de style à propos des affiches et des slogans de chacun - écrit à la hâte dans la nuit parce que mon premier édito ne respectait pas les temps d’antenne - j’arrive à oublier Fabien Roussel . Je me dis alors que je vais me faire pourrir sur les réseaux sociaux. A part quelques mails de protestation envoyés à la direction, aucun écho. Pas même un petit troll pour m’insulter sur les réseaux. J’avoue, j’ai été un peu vexé…

Bon vote, et à samedi prochain !

​​​​​​​​​​​​​​Thomas Legrand