Rapport de force

C’est étonnant comme dans un entre-deux-tours, le "mood" peut changer d’un jour à l’autre ; il suffit de deux déclarations un peu maladroites, d’un point perdu dans un rolling, d’un soutien attendu qui ne vient pas pour qu’une vague de tweets, des polémistes sur les chaînes d’infos, émettent des doutes ou se moquent, et puis chacun, dans les rédactions et les états-majors s’accordent pour considérer que c’est mal barré. C’est ce qu’a vécu Marine Le Pen cette semaine. Dimanche soir, sa déclaration de bonne tenue malgré un score relativement décevant (non pas tant par son niveau que par le classement, elle n’est pas première) et une déclaration poussive et peu inspirée d’Emmanuel Macron, l’impression générale était que si – comme on a coutume de dire au soir du premier tour – "un autre match commence", c’est Marine Le Pen qui partait dans de meilleures conditions. L’entourage de la candidate voyait dans l’apparente fatigue d’Emmanuel Macron dimanche soir et dans la pêche affichée par Marine Le Pen, peut-être les prémisses d’un débat bien différent de celui d’il y a 5 ans.

Mardi matin, première invitée de la matinale : Marine Le Pen, dans un format spécial . Les éditorialistes (Dominique Seux, Pierre Haski et moi), chacun dans son domaine (économie, étranger et politique intérieure) et Sandy Dauphin pour l’environnement, intervenions entre 9h et 9h30. J’avais choisi de l’interviewer sur les institutions. Nous savions que dans cet entre-deux-tours, la question de la gouvernance, le respect de l’Etat de droit, allait se poser pour Marine Le Pen. Bien des mesures qu’elle propose ne sont pas, en l’état, compatibles avec la Constitution et les voies référendaires qu’elle envisage (consultation du peuple sans passer au préalable par les chambres) ne sont pas légales. Et comme son obsession du moment, c’est de ne surtout pas donner d’arguments qui pourraient réveiller un front républicain bien affaibli, ce sujet n’était pas le bienvenu . Mon échange avec la candidate fut assez tendu, mais j’avais décidé, comme quand Éric Zemmour était venu, que sur les 6 minutes qui m’étaient imparties, je ne laisserai aucune erreur, aucun mensonge passer. Cette technique n’est possible que sur un sujet très pointu et travaillé à l’avance, et serait inaudible et inapproprié dans la longueur pour la partie plus généraliste de l’interview.

Comme prévu, les questions institutionnelles ont été traitées par plusieurs confrères, des tribunes de constitutionnalistes ont été publiées en début de semaine, et il en ressortait que l’application du programme de Marine Le Pen impliquerait de graves entorses à l’esprit et à la lettre de la Constitution.

Dans la seconde partie de la semaine, c’est son programme économique qui a été détaillé à l’aune de sa compatibilité avec les règles de l’Union européenne. Et comme Marine Le Pen ne veut pas assumer qu’elle serait en conflit ouvert avec nos voisins, cet exercice journalistique n’était pas non plus à son goût… Une conférence de presse sur la politique étrangère hésitante et une interview assez calamiteuse à BFM avec Bruce Toussaint ont achevé, avec des sondages peu favorables, d’inverser la prédication sur une possible victoire de la candidate d’extrême-droite.

De son côté Emmanuel Macron, en début de semaine, a inquiété ses partisans. Ses déambulations dans les foules de ses déplacements, son contact "à portée de baffes", peuvent être le théâtre de scènes agressives et si le président sait se montrer stoïque, on sait aussi qu’une phrase malhabile ou arrogante peut sortir de sa bouche à tout moment. Avec les réseaux sociaux, la caisse de résonnance d’une gaffe serait dévastatrice. Finalement rien de dramatique, quelques engueulades franches, beaucoup de questions inquiètes sur la retraite à 65 ans, puis quelques concessions sur le sujet. L’entre-deux-tours est un moment très particulier de vie politique, dense et risqué pour les candidats ; les concessions sur les retraites faites par Emmanuel Macron, qui semble enterrer doucement ce projet, peuvent être perçues comme de la démagogie, de l’inconsistance… Ou comme une capacité d’écoute, une adaptation démocratique, une prise en compte des résultats de dimanche dernier. C’est plutôt cette deuxième possibilité qui semble avoir prévalu.

En fin de semaine, Emmanuel Macron est, dans l’esprit des observateurs (que j’observe…) en bonne voie pour être réélu… Mais les "mood" politiques changent vite ! Et le débat sera le moment clé, comme toujours, de cet entre-deux-tours.

