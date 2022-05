Vendredi 22 avril 2022 - Elysée 2022 : J - 2

Rapport de force et coulisses

En triple off… Pas la peine de faire un dessin. La question est maintenant celle de l’ampleur de la victoire d’Emmanuel Macron. Victoire, ce ne sera de toute façon pas le bon mot : le contexte politique et la puissance du vote de rejet par rapport au vote d’adhésion ne permettront pas aux partisans du président de parler de victoire. Les Macronistes maintenant sont tournés vers l’après.

Ça y est, c’est la valse des noms pour Matignon. Le nom qui revient le plus souvent est celui d’Élisabeth Borne. Actuelle ministre du Travail, ancienne ministre de l’Écologie, après de départ de François de Rugy, cette polytechnicienne a été préfète, directrice de cabinet de Ségolène Royal quand elle était ministre, puis patronne de la RATP. On parle aussi du retour de Nathalie Kosciusko-Morizet mais comme l’ancienne ministre de l’Environnement de Nicolas Sarkozy travaille en ce moment à New York, dans un cabinet de conseil, j’ai comme un doute.

Jean Castex , dans la coulisse de la matinale, mardi, nous confiait qu’il s’attendait, dans la logique des institutions à devoir démissionner lundi ou mardi. Il faut un nouveau Premier ministre pour mener la bataille des législatives. Mais dans la coulisse vendredi, Emmanuel Macron nous disait qu’il ne se dépêcherait pas pour le remplacer. Ce sera sans doute début mai. Transmis à Jean Castex s’il lit cette lettre…

Quel profil pour le remplacer ? Bien sûr, le président n’a pas répondu. Il faut que le Premier ministre incarne une volonté (et une compétence) écologiste et qu’il - sans doute plutôt elle - permette d’entraîner les troupes de la majorité pour les législatives. Bref, ça ressemble à un Borloo en plus jeune et un peu plus à gauche. Amusez-vous avec ça ! Les chaînes d’infos vont pouvoir broder pendant des heures la semaine prochaine…

Pour en revenir au résultat de dimanche 24, au moment où j’écris ceci (vendredi matin) il n’y a plus de suspense. Ce numéro sera donc collector si Marine Le Pen gagne…

C’en est fini de mon filon éditorial qui consistait à m’interroger moi-même régulièrement sur la définition du Macronisme. Maintenant que j’ai pu traiter du sujet avec le sujet lui-même , il va falloir que je me renouvelle. On verra si sa réélection (éventuelle !) transforme le Macronisme, si ce mouvement très personnaliste devient une véritable force politique qui délibère ou si cela reste simplement le bon vouloir d’un homme seul. Il m’a semblé, dans sa réponse à l’antenne, mais aussi dans notre conversation après l’antenne, qu’il était conscient de devoir inventer une nouvelle forme de gouvernance. Mais qu’en est-il vraiment ? Sont-ce de fausses interrogations préélectorales ou une véritable prise de conscience ? Peut-être un peu des deux, comme souvent en politique. Peu importe, les politiques ne sont jamais les mieux placés pour se définir eux même. D’ailleurs, Marine Le Pen ne refuse-t-elle pas de se définir comme étant d’extrême droite ?

La polémique à la c… noix

Emmanuel Macron est-il arrogant ? La question a ressurgi à la faveur des plans de coupe du débat montrant le président souriant de façon narquoise , ou l’air dubitatif et un brin affalé quand Marine Le Pen parlait. Quelle tête faire quand l’autre parle et dit des énormités ? C’est un casse-tête de communicant. Rester imperturbable au risque de banaliser l’énormité ou le mensonge ? Peut-être que l’ARCOM va bientôt trouver une façon de décompter les mimiques positives et négatives…