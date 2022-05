Samedi 30 avril 2022 - Elysée 2022 : J + 6

Rapport de force

C’est étrange une vraie réélection, sans cohabitation. Il ne se passe rien, la soirée de victoire est expédiée sur-le-champ (de Mars), les taux de popularités des principales personnalités ne bougent pas, pas d’état de grâce… Le Premier ministre, pour l’instant, reste en place. On a l’impression d’avoir assisté à une formalité.

Maintenant, on attend. La gauche va-t-elle s’unir pour maximiser ses chances aux législatives ? L’extrême droite et ses deux partis vont-ils réussir à présenter assez de candidats crédibles et (en extrême droite la plus bête du monde) s’offrir - ou plutôt offrir à leur concurrents - une collision frontale en juin ? La droite va-t-elle réussir, sans trop se diviser, comme aux régionales et aux municipales, à sauver les meubles en faisant réélire ses sortants ? Et LREM et ses partis satellites vont-ils réussir à offrir une majorité au président réélu ? On a comme l’impression que ces questions importantes, déterminantes même, pour les cinq ans à venir, passent, ces jours-ci au second plan de l’actualité et de nos préoccupations. Comme s'il y avait un trop-plein de politique et que la présidentielle, loin d’avoir réveillé des débats, suscité des enthousiasmes, levé des espoirs, avait été vécue comme une pesante obligation civique. Comme on coche une ligne sur une "to do list". Ça, c’est fait. Maintenant, je remplis ma déclaration d’impôts…

Pourtant, il s’en passe des choses. À gauche, on fait semblant d’être à peu près d’accord sur le fond, pour pouvoir s’attaquer aux choses sérieuses : les "circos". Il faut un candidat par "circo". C’est maintenant que ça va se décider et si les stratèges en carte électorale des principaux partis (LFI, PS et EELV) ne sont pas trop gourmands, à la fin ça peut faire un beau carton électoral. On nous vendra le nouveau Programme commun, mais ce sera plutôt le Tableau Excel commun… Et c’est déjà pas mal ! À moins… à moins que ce rapprochement tactique soit plus politique qu’on ne le croit. C’est ce que les Insoumis espèrent : recréer la gauche du Non du référendum sur l’Europe en 2005. Union de fond, artificielle, tactique ou véritable et structurante ? On ne sait pas encore. Mais un accord serait de bonne augure pour un bon résultat aux législatives pour la gauche… La majorité sans doute pas, mais une suprématie des Insoumis par rapport aux amateurs du RN…

Côté majorité, on attend la nomination du (ou plutôt de la) Premier.e ministre. J’adore ces périodes de valse de noms où politiques et journalistes se téléphonent fébrilement tout en sachant que personne ne sait rien… Le pire, ce sont les chaînes infos qui invitent à venir commenter les rumeurs de remaniement. Ne jamais accepter !

La polémique à la c… noix

Comme après toutes les élections, une polémique naît sur le poids des sondages dans les résultats. Cette semaine, avec Philippe Lefébure, le directeur de la rédaction, nous étions invités dans l’émission de la médiatrice de France Inter, Emmanuelle Daviet . Beaucoup de mails d’auditeurs sur notre propension à donner trop d’importance aux sondages. C’est une critique intéressante (pas une polémique à la c... noix pour le coup). Elle permet de se poser la question du rapport entre conviction et stratégie en politique. On se demande souvent (en-tout-cas moi qui suis chargé d’analyser les débats politiques) si telle décision, tel discours, telle action politique est plus l’expression d’une stratégie ou d’une conviction, d’une tactique cynique ou d’une nécessité publique ? La réponse n’est jamais aisée parce que bien souvent, on ne peut pas séparer ces deux notions qui ne s’opposent qu’en apparence. Il en va de même dans notre rapport aux sondages. Quand nous lisons un sondage et que, du coup, nous décidons de changer notre vote, nous avons l’impression de passer d’une décision de conviction à une décision stratégique. Mais outre que nous avons toujours le choix, est-ce que, par exemple la décision, dite stratégique, de favoriser un vote utile ne répond pas simplement à un souci de hiérarchisation de nos convictions ? Pourquoi seuls les politiques pourraient être stratèges ? Pourquoi les électeurs, eux aussi, n’auraient-ils pas le droit de choisir des stratégies pour faire avancer au mieux leurs convictions ou pour faire barrage au mieux aux idées qu’ils abhorrent le plus. Les sondages sont des outils. Il ne faut pas en abuser, mais il serait dommage de s’en passer. Savoir ce que pensent les autres pour prendre la bonne décision n’est pas forcément négatif. Au contraire, c’est peut-être un niveau de sophistication démocratique à ne pas négliger. Vous avez quatre heures…