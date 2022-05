Samedi 7 mai 2022 - Législatives 2022 : J - 43

Rapport de force

Quelle semaine à gauche ! L’accord LFI/EELV, puis LFI/PC, puis LFI/PS nous aura occupé à plein temps. Avec cette question : est-ce un véritable bougé politique à mettre sur le compte de la recomposition du paysage (ce qui voudrait dire que nous passons de la déprimante phase de décomposition à la plus enthousiasmante phase de recomposition) ou est-ce un accord tableau Excel plutôt que politique avant tout destiné à maximiser les chances électorales de chacun, au regard du nouveau rapport de force ? Les avis des négociateurs étaient partagés. Les Insoumis insistaient bien sûr sur l’aspect idéologique. Leur prédominance politique après les 22 % de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle devait se traduire par un accord politique sur la base du programme des Insoumis. Il fallait bien que ce renversement de rapport de force se traduise concrètement dans l’offre globale de gauche. Mais les négociateurs écologistes et socialistes faisaient remarquer à leurs homologues insoumis qu’ils ne pouvaient pas reprocher à Emmanuel Macron la qualité de son score (largement composé de votes utiles anti-Le Pen) et oublier que les 22 % de Jean-Luc Mélenchon étaient, eux aussi largement composés de votes utiles. Une bonne partie des électeurs potentiels de Yannick Jadot ou d’Anne Hidalgo ayant tenté, dès le premier dimanche, de briser l’infernale logique d’un second tour Macron/Le Pen.

Parmi les proches d’Olivier Faure favorables à l’accord, un responsable de facture sociale libérale, qui aurait très bien pu (me dit-il) être ministre d’Emmanuel Macron, se dit favorable à l’accord, seule façon d’assurer un groupe parlementaire au PS. "Tout ce que l’on peut signer d’un point de vue programmatique ne vaut rien puisque nous serons dans l’opposition pendant 5 ans". Le même qui vote donc pour l’accord m’affirme que si le second tour de la présidentielle avait opposé Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon : "Bien sûr, j’aurais voté Macron". On pourrait y voir le comble du cynisme. C’est en réalité une stratégie de bonne guerre dans un système électoral fait pour broyer les nuances.

Au téléphone, les responsables insoumis s’ingéniaient, cette semaine, à nous faire comprendre que leur mouvement était devenu mature et ouvert et qu’un autre Mélenchon était possible.

Le PS a-t-il perdu son âme en signant cet accord ? Les signataires eux-mêmes ont des doutes. Ils savent qu’il est utile pour avoir un groupe, ils savent qu’ils n’ont rien signé de rédhibitoire parce que le texte était savamment flou… Ils savent surtout qu’ils ont fait plaisir au dit peuple de gauche… Mais ils savent confusément que ce qui les sépare (et le problème, c’est que ce n’est pas forcément vrai de nombre de leurs électeurs)… Ce qui les sépare des Insoumis est en réalité beaucoup plus important (conception de l’économie de marché, Europe, OTAN, institutions, culture du compromis) que ce qui les unis. Intellectuellement, le camp de la gauche existe toujours, mais pratiquement, quand il s’agit d’envisager de gouverner : presque tout les distingue. La grande ambiguïté, le grand non-dit de cet accord est là. Il s’agit d’un accord de survie partidaire et parlementaire (dans la perspective de 5 ans d’opposition) et non pas d’un accord politique pour éventuellement gouverner. Ce n’est pas ce que pensent les Insoumis, mais ce sont eux les plus puissants et les plus vocaux.

La polémique à la c… noix

"C’est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen." Cette phrase polémique d’Éric Zemmour date de la soirée électorale du second tour de la présidentielle a des conséquences directes sur les législatives. Elle a servi de prétexte à Marine Le Pen qui a surjoué l’outrage, pour justifier l’impossibilité de l’alliance avec Reconquête!… Le petit plaisir de polémiste que s’est autorisé Eric Zemmour va lui coûter cher… Sans doute zéro député.

Petit point sémantique

On dit LES législatives (parce qu’il y en a 577) mais LA présidentielle parce que même s’il y a deux tours de scrutin il n’y a qu’une élection. Tous les journalistes de France Inter savent ça ! Les profs de français et les constitutionnalistes sont là pour nous le rappeler… Et visiblement, ils écoutent France Inter !