C'est la guerre !

C’est une newsletter un peu spéciale cette semaine parce que je ne me vois pas vraiment vous raconter sur un ton complice et malin les petites histoires et les dessous de cette campagne comme je le fais tous les samedis matin. La guerre est venue fracasser cette campagne. Et quand Juliette Hackius (attachée de production, cheville ouvrière de la matinale) m’a téléphoné au tout petit matin jeudi, une heure avant mon réveil ‘Thomas, c’est la guerre, il faut que tu changes ton édito’ j’ai compris que l’on avait changé de campagne.

J’avais prévu une analyse (qui manquera cruellement aux annales de la pensée politique) sur les raisons profondes qui poussent les maires à rechigner à parrainer des candidats clivants. Bien sûr, j’aurais eu l’air malin avec ces minuscules problèmes… Bref, les petits faits, les petites phrases que j’avais mises dans un coin de ma tête, depuis lundi pour nourrir cette newsletter paraissaient instantanément obsolètes et terriblement dérisoires. Dans ces moments-là, quand on doit changer l’angle de l’édito parce qu’un évènement de portée historique se produit, il faut être particulièrement concentré. Il est impossible de jouer les historiens de l’instant… Mais il faut écrire quelque chose de posé et si possible à la hauteur de l’évènement et sans pontifier. Et il faut le faire très rapidement. Prendre la mesure de l’évènement au milieu du flux d’infos venu de nos envoyés spéciaux et correspondants, et les replacer dans le domaine qui est le mien : la politique intérieure. Un passé de correspondant et de reporter n’est pas inutile dans ces moments-là.

Le calme et le professionnalisme des rédacteurs en chef, des attachés de production, des journalistes spécialistes, des techniciens et des présentateurs de la matinale bouleversée, dans les moments d’actualité chaude, sont toujours impressionnants. C’est un calme communicatif. Chacun le sait et fait l’effort d’y contribuer.

On pense sans en parler entre nous à ceux qui sont sur le terrain, potentiellement en danger. Dans ces moments-là j’ai toujours un pincement au cœur en me remémorant Pierre Billaud, qui m’avait succédé au service étranger de RTL quand j’ai pris le poste de New York en 2001 et qui est mort la même année en Afghanistan, au début de l’offensive…

Bref, je n’ai pas envie cette semaine de faire l’état des forces d’une gauche atone, d’un président candidat fantôme, d’une droite désorientée et d’une extrême-droite poutinienne…

Ni de déterrer une polémique à la c…noix.

La campagne ne sera plus la même

Un seul thème dominera les débats : la guerre en Ukraine. Jamais, dans l’histoire de la Vème République, une élection aura été dominée par un sujet international. Il me semble que dans les prochaines semaines un débat économique et social va naître et un nouveau clivage va apparaître entre ceux qui diront que la France doit prendre sa part et supporter les conséquences des sanctions infligées à la Russie, c’est le fameux tragique de l’histoire qui apparait, et d’autre part ceux qui estimeront que rien ne doit être fait qui pourrait peser sur notre pouvoir d’achat et notre croissance.

Un trio de cocus de l’histoire apparaît clairement. Mélenchon, Le Pen et Zemmour, qui, pour des raisons parfois différentes, ont été jusqu’à leur revirement de jeudi, des soutiens (Zemmour voulait que la France soit ‘l’alliée’ de Poutine) ou tout du moins bienveillants envers la Russie. Ils la présentaient comme la victime… position intenable au vu de ces derniers jours. Est-ce qu’il y aura pour ceux qui se sont trompés à ce point, un prix à payer à ce positionnement en faveur du dictateur, en terme électoral ? On aura une première réponse avec les sondages de la semaine prochaine…

