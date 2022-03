#Elysée2022. Samedi 12 mars 2022 : J - 42

La newsletter politique de Thomas Legrand #8 © Radio France

Rapport de force

Cette fois-ci, ça change. Emmanuel Macron bondit dans toutes les enquêtes d’opinions pour atteindre la barre des 30 points au premier tour. Les suivants sont distancés et la clé de qualification pour affronter le président sortant est de plus en plus basse. Ce qui promet un second tour sans aucun suspens. Marine Le Pen, en tête du trio peut se qualifier avec seulement 15%. Le trio habituel qui, depuis des semaines, pouvait espérer passer le premier tour est rejoint par Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse s’érode doucement mais sûrement et Éric Zemmour baisse vraiment.

La guerre en Ukraine ne semble avoir d’effet que sur le président, en positif (syndrome du capitaine dans la tempête) et sur Éric Zemmour, en négatif (syndrome de celui qui s’est trompé de camp). Les pro-Poutine (Zemmour et Le Pen) ne subissent pas le même sort au tamis de l’histoire en marche. Question de structure d’électorat plus ou moins populaire et concernée par la politique étrangère, sans doute mais aussi en raison des réactions immédiates des deux candidats dès après le début de l’invasion. Le pro-russe (pas pro-Poutine…) Jean-Luc Mélenchon, a sorti les rames pour transformer sa position passée, toujours bienveillante envers la stratégie internationale de Moscou, en pacifisme désengagé, se contentant de réclamer la paix à tout le monde comme si deux camps s’affrontaient… Alors qu’il y a un agresseur et un agressé. Constatons que Jean-Luc Mélenchon est un sacré rameur… Pour l’instant il ne pâtit pas de ses positions passées.

Chez Yannick Jadot et Anne Hidalgo (qui étaient dans le bon camp depuis le début) on est passablement agacés de la situation favorable de Jean-Luc Mélenchon malgré ses positions passées. De toute façon, rien ne marche depuis le début de la campagne pour l’écologiste et la socialiste…

Chez Éric Zemmour, c’est un peu la panique parce que le réflexe provocateur de l’homme de plateau semble toujours primer quand un événement survient. L’idée de refuser que la France prenne sa part dans l’accueil des réfugiés ukrainiens a choqué une partie de ses électeurs … Et de ses conseillers. Il ne s’agit pas de musulmans quand même (sic !).

Bref, tout le monde sait qu’Emmanuel Macron va gagner. Les sondages du second tour sont encore plus explicites… Et maintenant la question qui hante les états-majors est celle des législatives

La polémique à la c… noix

"Comment on s’est fait piéger avec ce débat sur TF1 ! Ce débat ne faisait pas envie" voilà le cri du cœur d’un responsable LR jeudi soir… Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en creux, semblaient être les gagnants silencieux de ce débat. Comme le dit Yaël Goosz, chef du service politique de France Inter, "ça faisait match de la petite finale". De leur côté les communicants macronniens, très actifs pour diffuser auprès des journalistes du prêt-à-penser par SMS, envoyaient ce message en substance "Tu vois bien que dans cette campagne des débats avec le président n’apporteraient rien… Tu vois Macron dans ce pugilat ? »

Ce qui va se passer dès lors parait assez clair. Emmanuel Macron va distiller, dans les semaines qui viennent, des mesures simples et emblématiques, jusqu’ici, suppression de la redevance et passage à 65 ans de l’âge de départ à la retraite. Ces mesures qui, en elles-mêmes, sans les précisions de leur application, sans les détails de leur mise en œuvre, ne disent pas grand-chose et donc alimenteront débats et controverses autour de l’agenda décidé par Emmanuel Macron. La guerre en Ukraine et les thèmes imposés par celui dont on sait déjà qu’il y a toutes les chances qu’il soit réélu risque d’étouffer toute possibilité de contre-proposition audible. C’est vraiment une drôle de campagne qui risque de laisser un gout amer pour après, et rendre le pays encore plus ingouvernable en raison d’une certaine frustration démocratique. A moins que les législatives de juin soient – une fois n’est pas coutume – autre chose qu’une validation pavlovienne de la présidentielle, l’objet de vrais débats.

Impressions de campagne

J’ai couvert quelques campagnes présidentielles depuis 1988 (re sic !), en reporter ou en éditorialiste. D’ordinaire à un mois du scrutin, mes amis, mes voisins, ma famille me harcellent "Alors raconte ? Qu’est-ce qui va se passer, comment c’est dans la coulisse ?". Une certaine excitation dans la voix, ils venaient s’enquérir des dessous des cartes. Cette année, c’est le calme plat. Personne ne me pose de question sur la campagne ! Mes amis, mes voisins, ma famille, m’apostrophent plutôt en ces termes "Mon pauvre, tu es obligé de te taper cette campagne tous les jours…" On me plaint comme si j’avais un Covid long.

En matière de signaux faibles, celui-là laisse présager une forte abstention…

À samedi prochain,

​​​​​​​Thomas Legrand.