Les auditeurs ont le droit de savoir #Elysée2022. Samedi 19 mars 2022 : J - 42

Rapport de force

Emmanuel Macron semble hors d’atteinte au premier tour. Mais aussi au second. Et pour l'instant, c’est Marine Le Pen qui est qualifiée pour le défier. L’effet Ukraine s’estompe ; la presse, l’opinion, les candidats s’habituent à cette situation de guerre en Europe. Une guerre qui nous choque, mais qui pour l’instant n’a que peu de répercussions tangibles sur nos vies, hormis l’augmentation du prix de l’essence qui avait commencé avant. Le sentiment dominant que l’affaire est pliée, que le président sera tacitement reconduit, commence à paniquer quelques stratèges macroniens.

En réalité, certains d’entre eux sont d’accord avec l’analyse de Marine Le Pen à propos du côté très aléatoire, très "doigt mouillé" des sondages de second tour. L’état d’esprit de l’électorat d’avant le premier tour est celui qui prévaut en ce moment et sauf un évènement imprévu, une révélation choc sur l’un des candidats clé, il n’y a pas de raison que cela change. Tout au plus, l’enlisement russe en Ukraine peut banaliser le conflit et l’aspect capitaine pendant la tempête qui bénéficie à Emmanuel Macron s’estomper et la préoccupation du pouvoir d’achat prendre encore de l’ampleur si le prix à la pompe n’est pas maîtrisé.

En revanche, les dynamiques de l’entre-deux tours sont toujours imprévues et complexes à évaluer avant d’avoir constaté les inévitables surprises du premier. La question ne sera pas tant la répartition des reports de voix pour l’un ou l’autre des finalistes que le taux d’abstention. Marine Le Pen ne fait plus peur à grand monde. Eric Zemmour a pris à son compte toute la violence, la radicalité, tout ce qui pouvait effrayer les modérés, sans apparaître pour autant assez antisystème pour capter le vote populaire qui reste fidèle à Marine Le Pen. De fait, le barrage républicain peut-il fonctionner avec assez de force pour éviter une abstention différentielle favorable à la candidate du RN ? Les sondages du second tour publiés avant le premier ne peuvent pas répondre à cette question. Les sondeurs le savent, mais leurs clients exigent du second tour ! C’est la question qui hante les macroniens les moins rassurés. Jusqu’à l’apparition d’Éric Zemmour, l’idée la plus répandue dans les états-majors était qu’une forte abstention (probable) bénéficierait au président sortant. Cette idée n’est plus si sûre.

La polémique à la c… noix

Emmanuel Macron refuse toujours de débattre avec ses opposants. Il devrait, en revanche multiplier les interviews télé… à sa convenance et selon des formats bien négociés. Le bon vouloir présidentiel se porte bien. La modernisation de la politique promise en 2017 ne sera donc pas non plus pour 2022…

Si Emmanuel Macron ne vient pas à la matinale d’Inter pendant la campagne, il ne sera donc pas venu de tout son mandat dans la première matinale de la première radio de France. Bon… Prenons-le comme un hommage à notre compétence. En fait non puisqu’il n’a fait aucune matinale d’aucune radio !

Dans les coulisses

Les rédacteurs en chef, les présentateurs de journaux s’arrachent les cheveux pour respecter l’équité de temps de parole. Nous rentrerons dans la période d’égalité complète le 28 mars. C’est normal, loin de moi l’idée de critiquer ces règles. Elles sont simplement extraordinairement complexes à respecter sans dénaturer l’architecture de nos journaux. Ne vous étonnez pas si, dans les semaines qui viennent, vous entendez Jean Lassalle réagir sur la énième défaite du PSG, ou Philippe Poutou commenter le bombardement de Kiev…

A samedi prochain, ​​​​​​​Thomas Legrand.