La méditation de pleine conscience promet aux enseignants et aux parents "d'augmenter les capacités d'attention des élèves et d'aider à leur stabilité intérieure". Alors que le Conseil scientifique de l'Education nationale lance une réflexion sur le sujet, plusieurs associations et syndicats montent au créneau.

Plus de 20 000 élèves ont déjà bénéficié de programmes incluant la méditation pleine conscience © AFP / Magali Cohen / Hans Lucas

Ce sont des moments où le calme règne dans la classe. Chaque élève étant, à la demande de son enseignant, à l'écoute de sa respiration, de son corps, ou de son paysage intérieur. Dit comme cela, on a du mal à y voir une raison de s'inquiéter, bien au contraire. D'autant que les défenseurs de la méditation de pleine conscience en milieu scolaire vantent ses bienfaits : attention, calme, confiance en soi. Dont découleraient même pour certains un climat apaisé, une baisse des violences et du harcèlement, voir une réduction des inégalités sociales.

Plusieurs dizaines de milliers d'élèves déjà concernés

Selon l'Association pour la méditation dans l'enseignement (AME), 23.000 élèves ont bénéficié depuis 2015 de programmes intégrant la pleine conscience. Et le député LREM d'Ille-et-Vilaine, Gaël Le Bohec souhaite aujourd'hui les généraliser. "On voit bien qu'il y a déjà un nombre très important d'enseignants pratiquent cette méditation dans leurs classes, ou utilisent ces outils. Parfois ils sont un peu 'challengés' par leur inspecteur ou leur hiérarchie. Le but c'est de les mettre à l'aise avec un cadre précis et déterminé", précise-t-il à France Inter.

Cela permettrait aussi, poursuit l'élu, d'encourager ceux qui hésitent à se lancer dans cette aventure. Pour pousser à le mise en place de ce cadre, Gaël Le Bohec a remis début janvier un rapport au ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, en vue d'une expérimentation à plus grande échelle de la méditation de pleine conscience dans les classes. Le Conseil scientifique de l'Education nationale "travaille actuellement sur une analyse approfondie des données internationales sur ce sujet", précise le ministère.

La Ligue des droits de l'Homme inquiète

Mais cette pratique interroge. Une quinzaine d'associations et syndicats ont écrit au ministère pour s'inquiéter de possibles dérives. Parmi les signataires la Ligue des droits de l'Homme, celle de l'Enseignement, la fédération de parents d'élèves FCPE ou encore l'Unsa Education dont fait partie Stéphanie De Vanssay.

Pour celle qui s'occupe particulièrement des questions de méditation ou spiritualité dans les établissements, il faut être très vigilant, "d'abord car, on le dit peu, mais il y a des contre-indications à cette pratique de la pleine conscience. Et notamment pour les personnes en dépression. Il ne faudrait pas que le cas d'élèves dépressifs s'aggrave à cause de cette méditation à l'école. Et puis la méditation vient du bouddhisme, il pourrait y avoir des dérives spirituelles ou religieuses. Enfin, quand j'entends que cela pourrait réduire les inégalités à l'école, je trouve que l'on n'est pas loin des promesses magiques faites dans les médecines alternatives où l'on prend un élément simple qui va résoudre tous les problèmes".

Alors que la pandémie a fragilisé de nombreux jeunes, il faut rester vigilants poursuit Stéphanie de Vanssay. Une vigilance prônée aussi par la Mission de lutte contre les sectes (Miviludes) sur un point : qui donnera ces ateliers, avec quelles formations et quels contrôles.