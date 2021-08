Belle rentrée sur France Inter ! Nouveautés, nouvelles têtes, toujours plus de podcasts, des nouveaux formats et des conférences seront au menu de cette nouvelle année placée sous le signe de la présidentielle. En voici les prémices.

Lundi 30 août, c'est la rentrée sur France Inter : découvrez la grille des programmes de la saison 2021-2022

“Est-il encore possible de s’entendre dans la cacophonie des réseaux sociaux, d’échapper aux polémiques opportunistes, de dialoguer tout simplement… ?

Les Français en tout cas y aspirent et nous mettrons toutes nos forces en cette année d’élection présidentielle pour que France Inter soit plus que jamais l’espace du débat d’idées, loyal, pluraliste et sincère en offrant aux auditeurs matière à penser et à décider en toute connaissance de cause.

Pluralisme, proximité, interactivité sont donc pour nous les mots clés de cette saison politique qui s’annonce et qui pour autant ne doit pas occulter tout ce qui fait le sel de la vie, l’humour, le gai savoir, l’ouverture au monde, la vie culturelle et artistique ou le champ de la philosophie.”

Laurence Bloch, directrice de France Inter

Des nouvelles têtes pour nourrir le débat et écouter les Français

Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé accueillera cinq nouveaux chroniqueurs pour nourrir le débat autour des enjeux de la présidentielle. Natacha Polony, Cécile Duflot, Alexandre Devecchio, Etienne Gernelle et Anne-Cécile Mailfert se joignent ainsi à Thomas Legrand, Dominique Seux et Pierre Haski pour toujours plus d’analyse avec En toute subjectivité.

Léa Salamé/Nicolas Demorand et Eric Delvaux/Carine Bécard © Radio France

Le 6/9 week-end fait peau neuve avec le nouveau duo Éric Delvaux et Carine Bécard pour vous mener au cœur de l’actualité politique, économique et culturelle, tandis qu’Aline Afanoukoé rejoint le 5/7 pour un tour d’horizon de l’actualité musicale avec “C’est pas trop tôt”.

Thomas Sotto recevra chaque dimanche à 18h un invité qui fait l’actualité pour une heure d’entretien et d’échange dans Hors-Piste.

Comptez aussi sur l’inscription régulière des enjeux politiques chaque dimanche de 12h à 13h avec Questions politiques. Dans ce rendez-vous hebdomadaire confié au journaliste et historien Thomas Snégaroff, ce dernier accueillera entre autres le premier débat pour la primaire des écologistes le 5 septembre.

Thomas Sotto et Thomas Snégaroff rejoignent France Inter © Radio France

D’autres formats prennent place sur l’antenne, notamment une nouvelle formule du Grand face à face d’Ali Baddou pour suivre le tempo de la campagne électorale ainsi que le “Grand Face à Face XXL” d’Ali Baddou une fois par mois autour d’une personnalité invitée à dialoguer avec le public en direct d’une ville de France autour des thèmes majeurs de la présidentielle. Première invitée sur la liste : Caroline Fourest le 25 septembre.

Côté podcasts, l’Histoire avec un grand H sera au rendez-vous avec trois grands récits historiques proposés par Philippe Collin et déclinés en 10 épisodes chacun pour explorer la complexité d’une époque avec la volonté d’éclairer le présent.

Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, animera chaque semaine Histoire de, une émission avec un invité, historien, réalisateur ou auteur en lien de près ou de loin avec l'actualité.

Patrick Boucheron rejoint France Inter pour une émission intitulée "Histoire de" © AFP / ULF ANDERSEN / Aurimages

Des voix familières pour des émissions hebdomadaires

Seront aussi au rendez-vous des voix connues de l’antenne dans des émissions nouvelles ou modernisées, à l’image d’Eva Bester qui sondera ses invités sur leur façon d’habiter le monde avec L’embellie, mais aussi de Patricia Martin dans L’heure philo ou encore Livres et châtiments, le nouveau rendez-vous littéraire du dimanche à 17h mené par Clara Dupont-Monod.

Eva Bester, Patricia Martin et Clara Dupont-Monod © Radio France

Antoine de Caunes consacrera chaque vendredi à 16h une émission tout en podcast, naturellement nommée PopPodcasts tandis que Dorothée Barba réinvente Barbatruc en proposant désormais chaque samedi à 15h un rendez-vous conseils pour les parents.

Des temps forts

À la veille du procès des attentats du 13 novembre, soit la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, Charlotte Piret et Sophie Parmentier suivront la totalité de ce procès d’une ampleur exceptionnelle avec, dès le lundi 30 août, une série de zooms dans Le 7/9 autour de témoignages de victimes, des forces de l’ordre et des secouristes intervenus en premier.

Alors que les Etats-Unis commémorent le 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre, Grégory Philipps racontera ces jours qui ont fait vaciller l’Amérique, à travers les récits exceptionnels de trente témoins directs dans un podcast original de France Inter à retrouver dès le 30 août.

Innovations, humour et générations

À la conquête de nouveaux formats et de nouveaux publics, France Inter innove avec avec “Pastek”. À la fois en live sur Twitch et sur les ondes de France Inter, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek proposent une revue de presse d’humour et d’humeur, un dialogue avec les internautes et des happenings surprenants, avec chaque semaine une personnalité venue goûter à ce show d’impro.

Alex Vizorek et Tanguy Pastureau sur Twitch © Radio France

Trois Snapshows hebdomadaires inédits viendront également compléter la programmation. Consacrés à l’environnement, au genre et à l’humour, ils seront confiés à Camille Crosnier, Giulia Foïs et aux humoristes de France Inter : Paul Mirabel, Marina Rollman, Waly Dia...

Une offre de podcasts jeunesse

Retrouvez aussi les podcasts dédiés aux plus jeunes : Bestioles, L'Amérique pour les kids, Une histoire et... Oli, Les Odyssés, Olma ainsi qu'une nouvelle saison d'InterClass' portée par Eric Valmir. Le nouveau podcast "La présidentielle pour les kids" permettra pour sa part aux petits et grands de se retrouver lors de cette échéance démocratique majeure.

Les auditeurs fidèles au rendez-vous

Cette année, France Inter a battu des records d’audience historiques : 1ère radio mais aussi 1ère matinale de France, nous rassemblons chaque jour plus de 4 millions d’auditeurs entre 7h et 9h. On compte aussi 42,9 millions de podcasts écoutés chaque mois. Alors amis auditeurs et amies auditrices, un grand merci.

Et pour les accros d'Affaires sensibles, vous pourrez découvrir sa déclinaison télévisuelle une fois par mois ainsi qu'un spectacle au théâtre Tristan Bernard.

Légère, discrète, mobile, précieuse, unique, en ces temps bousculés, la radio et France Inter seront à vos côtés !

