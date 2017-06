France Inter délocalise sa matinale au cœur du mythique siège de la PJ parisienne, avant son déménagement dans le quartier des Batignolles.

Ce mardi 27 juin, un 7/9 exceptionnel : 2 heures pour revenir sur l’histoire du « 36 » qui a vu défiler les plus grands bandits du 20ème siècle, les plus belles histoires criminelles et a régulièrement inspiré les écrivains et les cinéastes.

►►► Patrick Cohen en direct du « Quai des Orfèvres », avec toute l’équipe de la matinale et de nombreux invités :

► 7h15 : Zoom d’Emmanuel Leclère

► 7h19 : L’invité de Patrick Cohen

Michel Delpuech, préfet de police de Paris

► 7h50 : L’invité de Léa Salamé

Michel Faury, chef de la brigade criminelle de la PJ de Paris

► 8h20 : Les invités de Patrick Cohen

Christian Sainte , directeur de la PJ de Paris

, directeur de la PJ de Paris Frédérique Conri, chef de la brigade d’exécution des décisions de justice

chef de la brigade d’exécution des décisions de justice Richard Marlet, ancien chef de l’identité judiciaire et de la documentation criminelle du 36 quai des Orfèvres, auteur de Les experts entrent en scène : la révolution de la science criminelle (First)

Une matinale exceptionnelle en direct du « 36 » à suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter / Questions des auditeurs au 01 45 24 7000

