Au lendemain des élections législatives britanniques, France Inter délocalise sa matinale à Londres.

Studio France Inter © Radio France

Matinale spéciale vendredi 9 juin, au lendemain des élections législatives britanniques, France Inter délocalise sa matinale à Londres au siège du Financial Times, à deux pas du London Bridge où a eu lieu l’attentat de samedi soir.

De 7h à 9h : Le 7/9 de Patrick Cohen reviendra sur ce scrutin qui se déroule dans un contexte inédit avec une campagne électorale largement perturbée suite aux attentats.

A 7h15 et à 8h20 seront présents aux côtés de Patrick Cohen : Bernard Guetta, des journalistes du Financial Times, des experts politiques et de nombreux invités …

Le 7/9 de Patrick Cohen en direct du Financial Times à Londres sur France Inter, franceinter.fr et twitter @franceinter