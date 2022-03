Le Kremlin interdit Instagram. Une contre-attaque directe à l'annonce de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui vient d'assouplir ses règles concernant l'incitation à la haine et à la violence envers le pouvoir russe et son armée.

La Russie vient de "restreindre" l'accès à Instagram © AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Facebook et Instagram entrent en guerre et la Russie ne se laisse pas faire. Unilatéralement, la maison mère des deux réseaux sociaux vient d'annoncer qu'elle assouplissait son règlement qui encadre l'usage de messages violents envers l'armée et les dirigeants russes. Une décision qui intervient après la divulgation jeudi soir par Reuters de courriels internes du groupe faisant état de cet assouplissement. Le Kremlin a rapidement réagit en sollicitant le Comité d'enquête de la Fédération de Russie, le bras judiciaire du pouvoir qui a riposté avec une triple demande, de poursuites en justice, de classement en organisation extrémiste et d'interdiction totale d'Instagram dans le pays. La décision de Meta suscite également l'inquiétude de l'ONU. La réaction est aussi grande que le flou qui entoure l'application de ces nouvelles règles. Explications.

Quelle est la règle générale sur les propos violents ?

Le règlement posant les limites à la liberté d'expression est publié sur le site de Meta. Les algorithmes vont supprimer "les propos qui encouragent ou permettent des violences graves", afin d'"empêcher tout risque de danger hors ligne potentiellement lié à du contenu". Toute une liste de situations est détaillée. Concrètement, lorsqu'un utilisateur fait "des déclarations d’intention de commettre des actes de violence meurtrière", ou "des déclarations d’incitation à des actes de violence graves", ou encore "des appels aux actes de violence", cela contrevient au règlement. L'utilisateur est susceptible d'être sanctionné par la suppression du commentaire et/ou une désactivation du compte.

Poster sur Facebook "Tuons Poutine et son armée !" par exemple, tombe pleinement dans le cadre des restrictions. Meta précise toutefois que dans le cas des "aspirations et des déclarations conditionnelles de violence", contre des "auteurs d’actes violents", les contenus violents et haineux, sans preuve du contraire, ne sont pas jugés crédibles et donc laissés en ligne. Ce qui signifie que dire "il faudrait tuer Poutine et son armée" est a priori sans risque pour l'utilisateur.

Mais dans la mesure où Meta entretient un flou total autour de ses algorithmes et rechigne à se plier aux injonctions des gouvernements à lutter contre la haine en ligne, il est difficile d'évaluer la précision de cette modération. C'est d'ailleurs un domaine où le groupe fait largement défaut. En octobre 2021, la lanceuse d'alerte, Frances Haugen, révélait justement que Meta sous-investissait dans la modération de contenus dans de nombreux pays, dont la France.

Quelles exceptions a décidées Meta ?

Dans les courriels adressés aux modérateurs de contenus exhumés par Reuters, il est précisé que Meta autorise provisoirement certains messages souhaitant la mort du président russe Vladimir Poutine ou de son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, dans plusieurs pays dont la Russie, l'Ukraine et la Pologne. Ces messages au sujet des deux dirigeants seront autorisés sauf s'ils désignent d'autres cibles ou contiennent deux indicateurs de crédibilité, tels que le lieu ou la méthode de la mort, est-il précisé dans un courriel.

Le responsable de la communication de Meta, Andy Stone a précisé la politique de Meta. Il parle de ces exceptions comme d'une 'indulgence" qui revient donc à une autorisation. Cette "indulgence" concerne les messages hostiles ou d'incitation à la haine et la violence à l'encontre du pouvoir russe et de son armée. Les appels à aller combattre, tuer, détruire l'envahisseur russe par exemple seraient permis.

Rappelons que les autorités russes ont coupé Facebook en Russie il y a quelques jours. Les Russes ne peuvent pas consulter de pages Facebook sans recourir à un VPN étranger. Instagram était encore consultable mais la Russie a commencé à restreindre son accès vendredi.

Ces exceptions ne concernent-elles que le pouvoir politique ?

Quid du pouvoir économique, donc des oligarques russes ? Meta ne le précise pas. Vladimir Poutine et Roman Abramovitch (proche du Kremlin et propriétaire du club de football de Chelsea) ne seraient donc pas potentiellement logés à la même enseigne.

En revanche, le porte-parole de Meta insiste sur certaines distinctions, notamment entre pouvoir russe et les civils russes : "nous continuons de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes". Autre précision, si la haine et la violence envers les soldats russes sont autorisées, cela ne concernerait pas les soldats russes faits prisonniers.

Quelles sont les conséquences de ce changement ?

Son application est limitée, elle ne concerne pas tous les pays. Selon les courriels cités par Reuters, cela ne concerne que des pays proches de la Russie, l'Ukraine en premier, mais aussi l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Géorgie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie est également concernée, mais dans la mesure où Facebook est bloqué par les autorités, cela n'a aucun impact concret.

Comment a réagit le Krémlin ?

Pour le Kremlin, c'est une ligne rouge. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a dans un premier temps expliqué ne pas vouloir y croire : "nous espérons que ce n'est pas vrai, car si c'est le cas, cela signifie qu'il faudra prendre les mesures les plus décisives pour mettre fin aux activités de cette entreprise". L'ambassade de Russie aux Etats-Unis a ensuite demandé à Washington de "mettre fin aux activités extrémistes de Meta et de prendre des mesures pour poursuivre en justice ses responsables". Elle ajoute : "les utilisateurs de Facebook et Instagram n'ont pas donné aux propriétaires de ces plateformes le droit de déterminer ce qui est juste et de monter les nations les unes contre les autres."

Après confirmation par le porte-parole de Meta, le ton du Kremlin a changé. Le Comité d'enquête de la Fédération de Russie, son bras judiciaire, a annoncé le lancement d'une enquête et engage des poursuites contre Meta, pour "appels publics à des activités extrémistes et assistance à des activités terroristes", ou autrement dit appel aux meurtres de citoyens russes. Sur demande du Parquet russe, le géant américain va être classé comme entité ou organisation "extrémiste", ouvrant la voie à une interdiction pure et simple de ses activités dans le pays. Enfin, les autorités ont demandé au Service fédéral de supervision des communications (l'entité qui régule l'accès aux médias et à internet) de "restreindre" Instagram, qui n'était pas encore touché par les sanctions de Moscou. Cela revient à bloquer l'accès à la plateforme et la priver de très nombreux utilisateurs russes.

Comment réagit la communauté internationale ?

La Russie accuse Meta, groupe privé étranger qui gère une partie des réseaux sociaux du monde entier d'ouvrir une boite de Pandore, de créer les conditions d'une libération encore plus grande de la parole haineuse (alors qu'elle est déjà massivement présente sur les plateformes) envers une catégorie de personnes : des citoyens russes.

Même le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'en inquiète, parlant d'un sujet qui "soulève des inquiétudes en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire international". Pour sa porte-parole, Elizabeth Throssel, cette décision "pourrait certainement contribuer à des discours haineux dirigés contre des Russes en général". Le Haut-Commissariat a d'ailleurs demandé à Meta des précisions.

La situation est difficile à vivre pour de nombreux russes en dehors de leur pays. Le sentiment anti-russe en Europe, s'il est majoritairement dirigé vers Vladimir Poutine, grandit tout de même, à l'image des situations que vivent certains ressortissants dans les pays voisins de la Russie. Les médias, en Pologne, en Allemagne et en République Tchèque font état de discriminations ou violences. Des établissements tenus par des russes ont notamment été dégradés en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'ambassade de Russie en Allemagne signale également une "forte augmentation" d'incidents concernant des citoyens russophones dans le pays.