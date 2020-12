Le Grand Prix du Journalisme 2020 des Médias Francophones Publics

Le meilleur des productions radio journalistiques francophones publiques. 5 reportages en lice. Tous déjà primés dans leurs groupes respectifs : RTBF, Radio France, RTS, Radio Canada, RFI. Choisis par des professionnels, les reporters candidats seront départagés cette fois-ci par un jury d'auditeurs. Écoutez.

Le Prix du journalisme des médias francophones publics © Radio France / MPF

Dire qu’il y a quelques années encore, on prétendait le reportage illustratif. On le réduisait à un son d'ambiance. Or, dans la confusion d'analyses menées par des prétendus experts, il saisit les nuances et la complexité d’une réalité de terrain. Il est un vecteur de connaissance et de compréhension des situations et des territoires quel qu’ils soient . Il élargit le champ des consciences et de la réflexion, le reportage est et restera toujours le vecteur essentiel de la profession de journaliste. Et ce n’est pas pour rien que ce Grand Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics met en compétition des reportages et seulement des reportages qui seront évalués par un jury international d’auditeurs

Au delà de l'aspect "compétition", le prix est aussi la célébration d'un genre qui se précarise et que les prix de la profession ont tendance à oublier. Le reportage radio n'est pas mort. Il se réinvente même en numérique avec les podcast, le travail sur l'audio et les voix.

Les 5 reportages en lice se complètent, plus qu'ils ne s'opposent. En chronologie de diffusion, sont donc en compétition :

Le camping Beausoleil au temps de la Pandémie - Akli Ait Abdallah / Radio Canada

Huit femmes à bord - Francesca Argiroffo / Play RTS

Vie et mort à l’hôpital Bichât - Solenne Le Hen / Franceinfo - Radio France

J'avais 10 ans en 44 - Françoise Baré / La 1ère - RTBF

Beyrouth, l'espoir en faillite - Nicolas Falez et Nicolas Benita / RFI

Autant de sujets différents et sensibles qui ont demandé du temps pour recueillir toutes les voix susceptibles d'aider à la compréhension d'un fait.

Ecoutez les 5 reportages :

52 min Le Grand Prix du Journalisme 2020 des Médias Francophones Publics Par France INter

Un jury international francophone d'une centaine d'auditeurs a été constitué : vingt par groupe audiovisuel. Vingt de Radio Canada, Vingt de Radio Radio France, Vingt de la RTBF, etc. Les résultats seront proclamés dimanche 6 décembre, dans le journal de 19 heures. Les autres auditeurs peuvent conditionner le débat en s'exprimant sur les réseaux #PrixMFP