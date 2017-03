Le grand reporter a été récompensé pour son reportage "Brexit, les partisans du divorce", diffusé dans l’émission "Interception" en juin dernier.

Un panneau publicitaire anti-Brexit à Londres, Grande-Bretagne, le 6 mars 2017. © Reuters / Stefan Wermuth

Franck Mathevon, grand reporter au service monde de franceinfo, ex-envoyé spécial permanent à Londres et journaliste à France Inter, se voit décerner le prix Louise Weiss du journalisme européen pour son reportage « Brexit, les partisans du divorce », diffusé dans l’émission « Interception » de France Inter le 19 juin 2016.

À l'époque de sa diffusion, la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne n'était encore qu'une possibilité…

France Inter et franceinfo se réjouissent de ce prix prestigieux qui récompense le travail d’un de leurs grands reporters, qui après plus de cinq ans à Londres en tant que correspondant permanent de Radio France a intégré la rédaction de franceinfo en septembre dernier.

Remis par l’Association des Journalistes Européens, le prix Louise Weiss du journalisme européen, soutenu depuis sa création en 2005 par le ministère des Affaires européennes et la Fondation Hippocrène, a pour vocation d’encourager les journalistes à un traitement plus systématique, pédagogique et original des sujets européens.

