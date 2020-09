Radio France lance un nouveau podcast d’info porté par Céline Asselot. Du lundi au vendredi à 17h30, découvrez ce nouveau rendez-vous d’info pas comme les autres, votre nouveau rendez-vous en podcast.

Le quart d'heure - Céline Assleot © Radio France / Christophe Abramowitz

C’est nouveau, et uniquement en podcast !

Radio France lance son premier podcast original quotidien d’information : Le Quart d’Heure. Une « bulle sonore » à glisser dans son casque dans le métro, le tram, sur son vélo ou à dévorer en arrivant à la maison. 15 minutes d’info pas comme les autres pour accompagner la fin de la journée, sous la plume et la voix de la journaliste Céline Asselot : « On veut proposer quelque chose de différent dans un univers qui se distingue déjà par une très grande créativité, une bulle sonore, explique Céline Asselot. Ce qui fait la force et le côté inédit du Quart d’Heure, c’est qu’on s’appuie sur l’immense vivier de Radio France, cela peut donner quelque chose de vraiment chouette ».

Pour ce nouveau rendez-vous, Céline Asselot n’hésite pas à casser les codes de la radio. Chaque jour, elle prend à bras le corps trois infos qu’elle raconte à la première personne, elle engage la conversation avec ses invités, avec les journalistes de Radio France qu’elle invite à son micro mais aussi avec les auditeurs qu’elle entraîne dans un récit singulier pour un quart d’heure d’info pointue et entraînante. Une autre façon de parler d’info.

Comment écouter Le Quart d’Heure ?

Pour écouter le Quart d’Heure ? Rien de plus facile, il suffit de télécharger gratuitement l’application Radio France qui vous donnera non seulement accès à chaque épisode de ce nouveau rendez-vous mais aussi à plus de 1,5 millions de podcasts de France Inter, France Culture, France Info, Fip, France Musique, Mouv, France Bleu, RFI ou encore Arte Radio.

Vous pouvez télécharger l’application Radio France sur App Store ou Google Play !