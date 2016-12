Une fin dans le sang et les flammes à Alep, la petite fille à la cigarette de Mary Ellen Mark… [Re] Découvrez les 10 articles les plus lus du site de France Inter en 2016.

Incendies dans le sud-est d'Alep, al-Zabdiya, après les bombardements le 14 décembre © AFP / Stringer

1. À Alep, une fin dans le sang et les flammes du 13 décembre 2016 par Olivier Bénis

"La deuxième ville de Syrie serait en train de retomber, cette nuit, aux mains du régime de Bachar al-Assad. Les journalistes et témoins sur place évoquent exactions et atrocités."

2. Qu'est devenue la petite fille à la cigarette de Mary Ellen Mark ? du 24 février 2016 par Margaux Duquesne

"Retour sur une célèbre image de la photographe Mary Ellen Mark représentant des jeunes filles dont l’une fumant une cigarette. Plus de 25 ans plus tard, qu'est devenue cette petite fille ? La National Public Radio (NPR) l'a retrouvée."

3. Prostitution : "Je peux pas faire autre chose, je sais pas faire autre chose" du 17 octobre parClara Lecocq Réale et Olivier Bénis

"Le 14 avril dernier, la loi pénalisant les clients de prostitué(e)s entrait en vigueur. Six mois après, elle a eu peu d'effet sur le terrain, et a même paupérisé la profession."

4. Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d'agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l'Assemblée du 9 mai 2016 par Cyril Graziani et Valeria Emanuele

"Pour la première fois, quatre femmes témoignent à visage découvert, et au micro de France Inter, pour dénoncer des faits relevant d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel mettant en cause Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale et député ex-EELV. Au cours d’une enquête de plusieurs mois, menée conjointement avec Médiapart, d’autres femmes, souvent collaboratrices ou salariées, ont, de leur côté, préféré conserver l’anonymat par peur de représailles, mais racontent les mêmes agissements."

5. Le pari perdu de Nagui du 29 janvier 2016

"Notre confrère Nagui est assez joueur. Il était invité chez nos concurrents et néanmoins amis d'Europe 1 ce vendredi 29 janvier pour la promotion de ses émissions chez Jean-Marc Morandini. Un des chroniqueurs de l'émission, Tom Villa, a lancé un défi que Nagui a relevé."

6. Renaud, toujours debout du 25 janvier 2016"

"À l'occasion de la sortie de sa nouvelle chanson "Toujours debout", Renaud se raconte dans un entretien exclusif accordé à Didier Varrod."

7. Le père d'une victime du Bataclan : "Je paie encore le téléphone de ma fille pour entendre sa voix" du 13 novembre 2016 par Cécile Bidault et Julien Baldacchino

"Il y a l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, ce dimanche à Paris... et puis il y a les proches des victimes qui ont fait le choix de ne pas y participer."

8. Comment j'ai découvert ma double vie grâce à Google et Facebook du 6 novembre 2016 par Christine Siméone

"Facebook et Google nous pistent, nous le savons. Mais ils peuvent aussi largement extrapoler sur la vérité, et même inventer."

9. L'envers du décor - Saison 4 par Anne Audigier

"Même si depuis quelques années les caméras vous ont fait pénétrer dans les studios de France Inter, il se passe des tas de choses en coulisse. Il suffit d'être là au bon moment."

10. Les trois enfants disparus dans le Rhône retrouvés sains et saufs du 29 mai 2016

"L’alerte enlèvement avait été déclenchée ce dimanche soir pour trois enfants, Joris, Jad et Alia, disparus avec leur père dans le Rhône, après la mort violente de leur mère. Leur père s'est rendu et a été interpellé selon la gendarmerie. Il a déposé les enfants chez sa sœur, sains et saufs."

